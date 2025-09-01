 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Trabajo personal policial de Concordia

Gendarmería secuestró 20 kilos de marihuana enviados por encomienda en la ruta 14

Gendarmería Nacional secuestró 20 kilos de marihuana que eran trasladados en una encomienda por un camión de transporte. La intervención del Juzgado Federal permitió realizar una entrega vigilada y detener a los responsables.

1 de Septiembre de 2025
La encomienda incautada por Gendarmería.
La encomienda incautada por Gendarmería. Foto: Concordia Policiales.

En un operativo realizado a la altura del kilómetro 240 de la Ruta Nacional Nº 14, efectivos del Escuadrón IV Concordia de Gendarmería Nacional interceptaron un camión de la empresa Vía Cargo y descubrieron un cargamento en una encomienda. El peso total de la droga incautada fue de 20 kilos de marihuana

 

El hallazgo dio lugar a la inmediata intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Ramponi, con la Secretaría Penal ad hoc del Dr. Bosch. Tras el secuestro inicial, la Justicia dispuso una medida clave para el avance de la causa: la entrega vigilada del paquete. Esta estrategia permitió seguir la ruta del envío y profundizar la investigación.

 

Gracias a esta acción coordinada, se logró identificar no solo al destinatario final de la encomienda, sino también a la persona que había despachado la droga desde la provincia de Misiones. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

 

Allanamientos simultáneos y más evidencia incautada

 

Tras la detención de los implicados, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios vinculados con el envío y la recepción del paquete con marihuana. Durante los procedimientos, los efectivos de Gendarmería secuestraron distintos elementos de interés para la causa, cuyo contenido no fue detallado oficialmente, pero que servirán como prueba en el proceso judicial.

 

Dado que el destinatario se encontraba en la provincia de Neuquén, se resolvió la incompetencia territorial por parte del Juzgado Federal de Concordia. En consecuencia, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal de Neuquén, que continuará con la investigación en esa jurisdicción.

 

Este tipo de operativos no es aislado. Desde el Juzgado Federal de Concordia indicaron que en el último mes y medio ya intervinieron en al menos cinco entregas vigiladas con la misma modalidad: marihuana enviada desde Misiones hacia diferentes destinos del país.

 

Reiteradas maniobras con idéntico patrón

 

“Siempre el origen es Misiones, y los destinos son variados”, afirmaron desde el Juzgado Federal, al confirmar la creciente tendencia del uso del sistema de encomiendas para el tráfico de marihuana en el país. En todos los casos, las entregas vigiladas permitieron identificar a los responsables en ambas puntas del circuito: quienes envían y quienes reciben. (Con información de Concordia Policiales)

Temas:

marihuana 20 kilos ruta 14 Concordia
