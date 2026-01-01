 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales No había regresado a su hogar

Fue localizada la adolescente que era intensamente buscada en San Salvador

Tras horas de desesperación, la adolescente de 16 años fue localizada y se encuentra en buen estado de salud, según consignó la Jefatura Departamental de San Salvador.

1 de Enero de 2026
La joven fue localizada.
La joven fue localizada. Foto: Jefatura Departamental de San Salvador.

Tras horas de desesperación, la adolescente de 16 años fue localizada y se encuentra en buen estado de salud, según consignó la Jefatura Departamental de San Salvador.

En relación al pedido de localización de la adolescente N.A.F., de 16 años, solicitado este 1 de enero, se informó desde la Jefatura Departamental de San Salvador que fue localizada por personal policial que integraba el grupo de búsqueda "en buen estado de salud". Se informó a la fiscalía en turno, se dio intervención al médico policial y quedó sin efecto la búsqueda.

Temas:

Adolescente Localizada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso