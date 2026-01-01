Fue localizada la adolescente que era intensamente buscada en San Salvador

Tras horas de desesperación, la adolescente de 16 años fue localizada y se encuentra en buen estado de salud, según consignó la Jefatura Departamental de San Salvador.
En relación al pedido de localización de la adolescente N.A.F., de 16 años, solicitado este 1 de enero, se informó desde la Jefatura Departamental de San Salvador que fue localizada por personal policial que integraba el grupo de búsqueda "en buen estado de salud". Se informó a la fiscalía en turno, se dio intervención al médico policial y quedó sin efecto la búsqueda.