Está grave la beba herida al caer de la moto en la que iban cuatro personas sobre Ruta 18

Policiales Está internada en la UTI de Concordia

17 de Noviembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Una familia cayó de una motocicleta en un tramo no habilitado de la Ruta 18. La bebé de nueve meses fue derivada de urgencia al Hospital de Concordia y está grave. Los primeros datos de la investigación.

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes por la tarde en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207, en el departamento San Salvador. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.40 en un sector que permanece en construcción y que, según confirmaron fuentes policiales, no está habilitado al tránsito.

De acuerdo con los primeros datos, una motocicleta Guerrero Trip gris en la que se trasladaban cuatro personas cayó repentinamente mientras circulaba por ese tramo. El conductor, un hombre de 47 años domiciliado en San Salvador, fue hallado en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

 

Otros tres heridos

 

Antes de que arribaran los efectivos de la Jefatura Departamental, tres personas que viajaban en la moto habían sido llevadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Se trataba de la hija mayor de edad del conductor, una menor y una bebé de nueve meses, todas con lesiones producto de la caída.

 

Según indicaron las fuentes, el estado de la bebé generó especial preocupación desde el primer momento por la gravedad del golpe. Los médicos del hospital local dispusieron su derivación urgente al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para estudios de mayor complejidad.

 

La bebé permanece en terapia intensiva

 

En el Masvernat, los profesionales constataron que la bebé presentaba un traumatismo grave de cráneo. Desde la Policía del departamento San Salvador informaron esta tarde, que la menor permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, en un cuadro de extrema gravedad, bajo seguimiento permanente por parte del equipo médico.

 

Los demás ocupantes de la moto fueron evaluados y asistidos por personal de salud por las lesiones sufridas, aunque ninguna de ellas revestía la gravedad del cuadro que presenta la bebé.

 

Investigación y peritajes

 

La Unidad Fiscal de San Salvador tomó intervención en el caso para avanzar en las actuaciones correspondientes. En el lugar trabajó personal de Criminalística y Sumariante, quienes realizaron peritajes, tomas fotográficas y mediciones para determinar la mecánica del hecho.

 

Los investigadores procuran establecer las causas que derivaron en la caída, teniendo en cuenta que el tramo donde ocurrió el siniestro no se encuentra habilitado al tránsito debido a obras en curso en la autovía.

