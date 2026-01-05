Depravados ataron y abusaron de un menor con retaso madurativo

Los acusados habrían llevado a la víctima de 17 años hasta un rancho abandonado, donde lo amenazaron con un cuchillo y allí lo ultrajaron en la localidad de Mojones, Santiago del Estero. La policía secuestró sogas, y otros elementos.
Un aberrante ataque sexual a un adolescente de 17 años con retraso madurativo está siendo minuciosamente investigado por la Fiscalía a cargo de la Dra. Florencia Torres y hasta el momento hay cuatro detenidos por el hecho. Ocurrió en la localidad de Mojones, Santiago del Estero.
El grave caso que está siendo instruido en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual fue denunciado en el mes de noviembre cuando la madre de la víctima se presentó ante la Comisaría de la Mujer y la Familia y contó el brutal ataque.
Allí la madre del adolescente explicó que su hijo, quien padece retraso madurativo, le develó que cuatro sujetos lo llevaron hasta un rancho apartado de su vivienda, en la localidad de Los Mojones y allí lo ultrajaron sexualmente.
Los depravados –según consta en la investigación– habían atado a la víctima de pies y manos para luego accederlo carnalmente mientras lo amenazaban con un cuchillo. Esta situación habría sido advertida por otros adolescentes de la zona quienes alertaron a su mamá.
La mujer tras tener conocimiento del hecho por otros menores los cuales habrían sido testigos del ataque. Cuando interrogó a su hijo éste le confirmó que fue sometido por cuatro jóvenes integrantes de una familia de apellido Toledo.
Ante los dichos de la madre de la víctima, la fiscal Florencia Torres –a cargo de la causa– ordenó que el adolescente sea examinado de inmediato por el médico de Sanidad y fue quien confirmó que tenía lesiones compatibles con acceso.
Inmediatamente la fiscal ordenó que personal de la División Trata de Personas y Delitos Conexos realice averiguaciones para identificar a los cuatro implicados. Luego con las evidencias obtenidas, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió a la Justicia de Control y Garantías la detención para los acusados.
Así fue que el día miércoles por la mañana, los efectivos se trasladaron hasta la localidad de Los Mojones y en forma simultánea allanaron cuatro viviendas. Tras apresar a los acusados, los malvivientes incautaron tres teléfonos celulares, cintas de material de nylon con nudos, una soga blanca de 80 centímetro, un cuchillo tramontina, que utilizaron para cometer el aberrante ataque, informó El Liberal
Los acusados –de apellidos Toledo, Aguirre y Del Castaño– quedaron tras las rejas acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el concurso de dos o más personas en perjuicio del menor de edad.