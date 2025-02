Dos motos chocaron en una avenida principal de Concepción del Uruguay

Dos motos con personas a bordo colisionaron minutos antes de las 23:30 del sábado en el cruce de boulevard Yrigoyen y Millán. Según informó La Pirámide, los vehículos involucrados fueron una Bajaj Rouser 220 y una Zanella Hot, que circulaban por el boulevard en dirección de Este a Oeste.

Como resultado del accidente, un joven de 23 años y una mujer de 32 recibieron atención médica en el hospital, donde se confirmó que ambos sufrieron lesiones leves.

En el lugar, intervino personal policial.

Otro accidente

En la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:20, una familia oriunda de Concepción del Uruguay sufrió un accidente en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 130. El conductor, acompañado de una mujer y una joven, perdió el control de su vehículo Chrysler Cruiser, chocando contra el guardarrail y terminando en la banquina.

Por causas que aún se están investigando, el despiste no produjo lesiones en los ocupantes del automóvil. Afortunadamente, no hubo personas heridas y el tránsito no sufrió interrupciones, según confirmaron las autoridades.

El incidente, ocurrido en la primera hora del domingo, fue rápidamente atendido, y el vehículo fue retirado de la banquina sin mayores complicaciones. Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias exactas del siniestro. (La Pirámide)