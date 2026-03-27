Dos heridos por fuerte choque entre dos vehículos frente a la feria de Salta y Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE
Un fuerte choque entre un auto y una camioneta ocurrió frente a la feria de Salta y Nogoyá. Dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas.
El fuerte choque en Paraná ocurrió en la intersección de calles Salta y Nogoyá, frente a la feria, donde dos vehículos colisionaron por causas que aún son materia de investigación.
El siniestro vial involucró a un automóvil Ford Focus y una Volkswagen Saveiro, cuyos conductores, un hombre de 63 años y una joven de 27, resultaron con lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencias.
Según se informó, la joven fue trasladada consciente a un centro de salud para una mejor evaluación, mientras que el hombre permanecía en el lugar a la espera de su derivación médica.
Pericias y tareas policiales en la zona
Tras el impacto, se desplegó un operativo en la zona para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado por algunos minutos debido al siniestro.
En el lugar trabajó personal policial y de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer posibles responsabilidades.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que avanzará con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.