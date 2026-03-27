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Policiales Siniestro vial en zona de feria

Dos heridos por fuerte choque entre dos vehículos frente a la feria de Salta y Nogoyá

Un fuerte choque entre un auto y una camioneta ocurrió frente a la feria de Salta y Nogoyá. Dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas.

27 de Marzo de 2026
Fuerte choque en Paraná dejó dos heridos.
Fuerte choque en Paraná dejó dos heridos. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un fuerte choque entre un auto y una camioneta ocurrió frente a la feria de Salta y Nogoyá. Dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas.

El fuerte choque en Paraná ocurrió en la intersección de calles Salta y Nogoyá, frente a la feria, donde dos vehículos colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

 

El siniestro vial involucró a un automóvil Ford Focus y una Volkswagen Saveiro, cuyos conductores, un hombre de 63 años y una joven de 27, resultaron con lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencias.

Según se informó, la joven fue trasladada consciente a un centro de salud para una mejor evaluación, mientras que el hombre permanecía en el lugar a la espera de su derivación médica.

 

Pericias y tareas policiales en la zona

 

Tras el impacto, se desplegó un operativo en la zona para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado por algunos minutos debido al siniestro.

En el lugar trabajó personal policial y de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer posibles responsabilidades.

 

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que avanzará con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

 

Temas:

choque en Paraná siniestro vial Accidente
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