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Policiales Dos procedimientos policiales

Detuvieron a dos adolescentes en Concordia: uno vendía droga y el otro llevaba un revólver

Dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Concordia durante procedimientos policiales. A uno le secuestraron envoltorios con marihuana y dinero; el otro intentó escapar y descartó un revólver calibre .38, informó la Policía.

5 de Octubre de 2026
Concordia: detuvieron a dos adolescentes con droga y un arma.
Concordia: detuvieron a dos adolescentes con droga y un arma. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Concordia durante procedimientos policiales. A uno le secuestraron envoltorios con marihuana y dinero; el otro intentó escapar y descartó un revólver calibre .38, informó la Policía.

Dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Concordia durante dos intervenciones realizadas en el marco de un operativo policial. Según informó la fuerza, uno llevaba envoltorios con marihuana y dinero en efectivo, mientras que el restante tenía un arma de fuego.

 

El primer procedimiento ocurrió en inmediaciones de José Larocca y Ramírez, donde efectivos de Comisaría Segunda realizaban recorridas peatonales y demoraron a uno de los menores.

Durante el palpado preventivo detectaron varios envoltorios con características compatibles con cannabis. Posteriormente intervino un can detector de drogas y, tras la autorización correspondiente, se secuestraron envoltorios de marihuana y billetes de baja denominación.

 

Intentó escapar y descartó un revólver

 

Por disposición de la fiscal Macarena Mondragón, el adolescente quedó aprehendido en el marco de una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En paralelo, personal de Comisaría Primera fue alertado sobre la presencia de otro menor que presuntamente portaba un arma en la zona de calles Libertad y Padre Servín.

 

Al llegar los efectivos, el adolescente habría intentado escapar y, según el reporte policial, descartó un revólver Smith & Wesson calibre .38, con tambor de cinco alvéolos.

Intervino la Fiscalía

 

El fiscal de turno ordenó la aprehensión del segundo adolescente y el secuestro del arma de fuego. También dispuso la intervención de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

 

Ambos involucrados tienen 15 años y quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias de cada episodio.

Temas:

Concordia adolescentes detenidos Drogas arma de fuego
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