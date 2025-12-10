 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Ocurrió en Concepción del Uruguay

Detuvieron a agresor armado con una “lanza casera” tras amenazas y lesiones a un joven

Un operativo policial en Concepción del Uruguay permitió detener a un hombre de 31 años acusado de amenazar y herir a un joven con un arma casera. Los detalles del procedimiento en barrio Rocamora.

10 de Diciembre de 2025
Detuvieron a agresor tras amenazas y lesiones.
Detuvieron a agresor tras amenazas y lesiones. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un operativo policial en Concepción del Uruguay permitió detener a un hombre de 31 años acusado de amenazar y herir a un joven con un arma casera. Los detalles del procedimiento en barrio Rocamora.

Un operativo policial realizado este miércoles en Concepción del Uruguay culminó con la detención de un hombre de 31 años acusado de protagonizar un grave episodio que involucró amenazas de muerte, agresiones físicas y el uso de un arma impropia construida de forma casera.

La medida judicial se ejecutó a las 17:30 en una vivienda de calle Dr. Marcó, en el Barrio Rocamora, en el marco de una causa por “Amenazas Calificadas y Lesiones Leves Dolosas”.

 

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías luego de un violento incidente ocurrido la noche anterior, alrededor de las 21:30, en la intersección de calle Estrada y 13 del Oeste Norte. Allí, personal policial fue comisionado por un conflicto vecinal que incluía el uso de un arma blanca.

 

Amenazas, agresión y un arma impropia en plena vía pública

 

De acuerdo con la denuncia, un joven de 21 años fue atacado por el hombre posteriormente detenido, quien se encontraba en un estado de gran agresividad frente a su vivienda. Testigos relataron que el sujeto gritó insultos, lanzó amenazas de muerte contra el denunciante y también contra el oficial a cargo del operativo.

 

En un momento de extrema violencia, el agresor se abalanzó sobre el móvil policial y sobre el joven denunciante. Durante la secuencia, los efectivos lograron observar que el hombre portaba una “lanza” o “chuza” construida con un palo largo y un cuchillo amarrado en la punta. Tras intimidar a quienes estaban presentes, huyó por un pasillo interno del domicilio.

 

El joven de 21 años resultó lesionado con un corte en el hombro izquierdo, herida que fue certificada como lesiones leves por la médica policial.

 

Allanamiento: detención y secuestro de la lanza casera

 

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento que permitió concretar la detención del acusado. En la vivienda se secuestró la pieza clave para la causa: una lanza artesanal fabricada con un hierro nervado y una punta afilada en su extremo.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

 

Amplio despliegue policial

 

En el operativo participaron el Segundo Jefe de la División Operaciones, personal de Comisaría Segunda, la Sección Motorizada y la División Policía Científica, quienes trabajaron en el levantamiento de pruebas y la documentación del arma incautada.

El caso continúa bajo investigación y se aguardan nuevas medidas procesales en el marco de la causa.

Concepción del Uruguay Detenido Hombre lesiones
