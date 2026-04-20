Detenido por estafas y DNI falso decía ser “vendedor de Chuckys”, pero era buscado por robar un taxi

Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido este fin de semana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, en Entre Ríos, tras constatarse que tenía un pedido de captura vigente por delitos económicos y que utilizaba documentación falsa.

El procedimiento ocurrió cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un automóvil Mercedes Benz CLA 200 e identificaron a su conductor: se confirmó que se trataba Aaron Moisés Guerrero Hernández , de 36 años y con domicilio en la provincia de San Juan. Al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se detectó un requerimiento de detención solicitado por la Justicia de Mendoza por estafas reiteradas.

Además, los agentes advirtieron irregularidades en el documento presentado, a nombre de Nelson Klever Guerrero Galindo. La fotografía no coincidía con los registros oficiales y el número correspondía en realidad al padre del sospechoso, lo que derivó en la intervención judicial por el presunto delito de uso de documento público adulterado.

Detenido por estafas (foto Policía de Entre Ríos)

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, ordenó la detención inmediata del individuo. También se dispuso el secuestro del vehículo, valuado en aproximadamente 70.000 dólares, junto a teléfonos celulares y documentación apócrifa.

Tras el operativo, el detenido fue trasladado a la Comisaría de Chajarí, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones sobre su accionar delictivo en distintas provincias.

Antecedentes de estafas y fuga

Según se pudo reconstruir, Guerrero Hernández ya había protagonizado una serie de estafas en julio de 2022 en la localidad cordobesa de Villa María, cuando logró engañar a una empresa de taxis, entidades bancarias y organismos estatales para escapar con una importante suma de dinero y un vehículo.

El fiscal de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, René Bosio, encabezó una investigación que nació a partir de una denuncia realizada por Daniel Demaría, dueño del Renault Logan, perteneciente a la flota de taxis Donald, que Guerrero Hernández manejaba.

El chileno inició su huida el día le dijo a su jefe que le había salido un viaje a Buenos Aires para trasladar a una pareja. Además le indicó que iban a abonarle 52 mil pesos y que al día siguiente le regresaría el vehículo. El lunes 18 julio de 2022 volvió a contactarse para manifestarle que ese día tampoco podría entregarle el auto, dado que, de manera imprevista, le había surgido otro trayecto a la Ciudad de Córdoba.

“Ese día hablaron por teléfono y le explicó que en la localidad de Marcos Juárez había volcado un colectivo y que una pareja le había pedido que los llevara hasta la capital. Le prometió que al otro día llevaría el auto a lavar y luego se lo devolvería”, reveló el fiscal Bosio a TN.

Aaron Moisés Guerrero Hernández (archivo Tiempo de San Juan)

En ese momento, se hizo pasar por un trabajador del rubro y simuló viajes laborales para justificar la retención del automóvil. Sin embargo, nunca lo devolvió y cortó todo tipo de comunicación, lo que derivó en la denuncia y posterior investigación judicial.

Guerrero Hernández tampoco devolvió las llamadas que le hizo su jefe ni respondió los mensajes de WhatsApp. Demaría temió que su chofer haya sufrido un accidente y que por eso se viera imposibilitado para contestar. “Empezamos a rastrear su celular. Buscamos el impacto de las antenas satelitales y descubrimos que durante ese fin de semana no había salido de Córdoba”, contó el fiscal.

“Hacía 20 días que trabajaba con el taxi. Cuando recolectamos algunos testimonios y obtuvimos el informe de la compañía telefónica pudimos confirmar la hipótesis inicial. Se descartó un secuestro o una desaparición forzada. Era todo un engaño”, agregó Bosio.

Identidad falsa y exposición pública

La Justicia corroboró que Guerrero Hernández había visitado Alta Gracia y Villa Carlos Paz a bordo de un vehículo que no era suyo. También que luego se había dirigido a la provincia de San Juan, último lugar en el que se detectó la señal de su celular. “Solicitamos la colaboración de la Policía sanjuanina, sección Defraudación y Estafas, para dar con su paradero”, dijo el fiscal.

Durante su fuga, el sospechoso utilizó una identidad falsa bajo el nombre de “Pablo Rivero”, con la que incluso brindó entrevistas en medios locales, donde afirmaba dedicarse a la venta de muñecos de terror en la peatonal céntrica de la capital de San Juan. “Me dediqué a esto toda la vida. Tenemos a varios Chuckys y la gente ha respondido muy bien. Queremos mostrar un poco nuestro arte. Fue algo nuevo que quisimos traer, a recorrer un poco y a pasar las vacaciones de invierno acá en San Juan, que es una provincia que a mi esposa y a mi familia les gusta demasiado”, contaba.

Esa exposición mediática permitió que fuera reconocido por personal policial, lo que resultó clave para avanzar en su identificación real. Las autoridades confirmaron luego que utilizaba documentación apócrifa y tarjetas a nombre falso para evadir controles.

Aaron Moisés Guerrero Hernández (archivo Tiempo de San Juan)

“También supimos que pesaba sobre él un pedido de captura por otro ilícito cometido en la provincia de Corrientes. Es decir que venía escapando de otras partes del país. Aún no pudimos conocer cuál es el delito, pero hemos solicitado los informes pertinentes y nos comunicamos con la Justicia correntina para saber si a ellos también les interesa la detención”, comentó Bosio.

En cuanto al vehículo, Guerrero Hernández reconoció haberlo vendido a un miembro de la comunidad gitana a un precio inferior al habitual. “No lo encontramos ni creemos que lo vayamos a encontrar. Tampoco apareció el dinero de la supuesta venta del auto”, dijo el fiscal.

Alejandro Gómez, dueño de la empresa que aglutina a más de 140 taxis en Villa María, comentó a TN durante una entrevista en julio de 2022 que “Guerrero Hernández se burló de todos los códigos municipales con un documento falso, emitido en Paraguay. Tenía tarjetas Visa, MasterCard, Naranja. Todo con el mismo documento”.

Las autoridades también indicaron que el detenido registraría otros pedidos de captura en distintas jurisdicciones del país, por lo que se mantienen contactos con otras provincias para determinar la totalidad de los delitos que se le imputan.

Mientras tanto, la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes y no descarta nuevas imputaciones en función del avance de la causa.