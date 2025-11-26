Denuncian falta de respuestas a seguidilla de microrrobos en zona comercial de avenida Ramírez

Vecinos y comerciantes de avenida Ramírez, entre calles Feliciano, Racedo y Alejo Peyret, expresaron a Elonce su preocupación por la seguidilla de microrrobos que se vienen registrando en la zona. Los hechos delictivos, según indicaron, ocurren a diario y son cometidos por delincuentes conocidos que ingresan a los locales para sustraer pequeñas cantidades de mercadería.

Los testimonios recientes corresponden a dos episodios ocurridos en un local de venta de indumentaria deportiva y en un polirrubro, desde donde los propietarios relataron situaciones similares y apuntaron a la falta de presencia policial en la zona.

Avenida Ramírez de Paraná (foto Elonce)

Maxi Giusiano contó a Elonce que ayer ingresó "un mechero" a su local comercial y sustrajo una remera. “Ya nos habíamos pasado la cara de esa persona que había robado en otro lado. Cuando salió, sospeché, revisé las cámaras y efectivamente era el mismo”, relató. Indicó que el mismo sujeto había robado días atrás en un local de venta de alimentos congelados, de donde sustrajo hamburguesas, pero descartó lo robado al ser sorprendido.

El comerciante afirmó que estos hechos se repiten con frecuencia y que los responsables suelen ser personas en situación de calle. “Roban a toda hora, pero no tenemos respuesta de la Policía ni de las autoridades provinciales de Seguridad”, sostuvo.

“Esta es una zona comercial, pagamos impuestos y servicios, pero no tenemos ninguna respuesta”, apuntó.

También señaló que las cámaras de vigilancia instaladas en la zona no funcionan.

Inseguridad y baja en las ventas

Silvana, propietaria de otro comercio, relató que hace dos semanas le rompieron el vidrio del local y, en un descuido, le sustrajeron un termo y un mate. La vecina indicó que la falta de patrullaje es evidente y que los robos disminuyen únicamente cuando se instala presencia policial en el sector. “Cuando ponen policía unos días, esto se termina. Sacan los policías y vuelve todo”, afirmó otro vecino.

Denuncian falta de respuestas a seguidilla de microrrobos en zona comercial de avenida Ramírez

Los comerciantes coincidieron en que la situación afecta gravemente su actividad, ya golpeada por la baja de ventas. “Si a eso le sumamos que nos entran a robar todos los días, no podemos seguir adelante”, expresaron.

Reclamo de soluciones

Los frentistas indicaron que la zona se encuentra dividida entre dos jurisdicciones policiales, lo que genera dudas sobre quién debe intervenir. Solicitaron la asignación permanente de al menos un efectivo durante las 24 horas para desalentar los robos. “No queremos diez policías, pero con uno que esté todos los días se puede solucionar”, sostuvo uno de los comerciantes.

Otro vecino señaló que, después de las 22, la zona queda desierta y se convierte en un espacio inseguro. “Desde la Terminal de ómnibus hasta la entidad bancaria de avenida Ramírez -entre calles Pasteur y Marcos Sastre- es tierra de nadie. Hay gente durmiendo en la calle, metiéndose en tachos de basura, ensuciando y generando miedo”, describió.

Los comerciantes aseguraron estar “cansados” y pidieron una respuesta concreta de las autoridades ante la continuidad de estos hechos.