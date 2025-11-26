 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Paraná

Video: ladrones intentaron robar en una vivienda, pero huyeron al activarse luces de seguridad

Delincuentes trataron de entrar a la vivienda de un comerciante con intenciones de robo, pero las cámaras activaron un sistema lumínico y huyeron sin llevarse pertenencias. Vecinos piden mayor seguridad en la zona, según confirmaron a Elonce.

26 de Noviembre de 2025
Ladrón quedó filmado en intento de robo en Paraná
Ladrón quedó filmado en intento de robo en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Delincuentes trataron de entrar a la vivienda de un comerciante con intenciones de robo, pero las cámaras activaron un sistema lumínico y huyeron sin llevarse pertenencias. Vecinos piden mayor seguridad en la zona, según confirmaron a Elonce.

Un comerciante de calle Grella de Paraná denunció que, alrededor de las 3.10 de la madrugada de este miércoles, desconocidos intentaron ingresar a su vivienda ubicada junto a su negocio. El hombre, de apellido García, advirtió el hecho delictivo al salir temprano por la mañana, cuando notó objetos fuera de lugar y decidió revisar las cámaras de seguridad del domicilio.

 

Según relató, las imágenes registraron el momento en que los delincuentes se acercaron al inmueble con intenciones de robar. Sin embargo, el sistema lumínico instalado en el exterior se activó al detectar movimiento, lo que habría hecho creer a los intrusos que alguien salía del interior, provocando su fuga inmediata.

Ladr&oacute;n qued&oacute; filmado en intento de robo en Paran&aacute; (foto Elonce)
Ladrón quedó filmado en intento de robo en Paraná (foto Elonce)

El comerciante indicó que los delincuentes no alcanzaron a llevarse elementos del lugar gracias al funcionamiento del sistema de cámaras y luces. “Al estar todo oscuro, se encienden las luces y piensan que la persona va a salir. Entonces, se fueron y no lograron manotear nada”, explicó García.

 

Aun así, mencionó que en el exterior permanecen vehículos que podrían ser blanco de robo. Además, señaló que la sola posibilidad de ingreso a la vivienda genera preocupación: “Si uno se despierta, no sabe cómo va a actuar”, acotó al respecto.

 

Reiterados hechos en la zona

 

El comerciante afirmó que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en el barrio. Según recordó, ya había sufrido otros robos en ocasiones anteriores, principalmente de herramientas del patio de la casa. Además, vecinos le informaron sobre intentos de ingreso en otras viviendas de la zona.

Ladrones intentaron ingresar a una vivienda y escaparon al activarse luces de seguridad

La cercanía con sectores considerados de riesgo fue señalada como uno de los factores que incrementa la inseguridad. “Hay mucho robo porque estamos cerca de algunos barrios peligrosos”, comentó.

 

También mencionó hechos recientes en la vía pública, como el arrebato del celular a un automovilista en un semáforo de calle Grella y avenida Don Bosco.

 

Reclamo de mayor presencia policial

 

El comerciante radicó la denuncia en la comisaría de la jurisdicción, aunque el hecho delictivo no se concretó por no haberse producido daños ni sustracción de bienes. Entregó las grabaciones donde se observa la vestimenta de uno de los involucrados, pero no pudo identificar a los delincuentes.

 

Vecinos y comerciantes reclaman una mayor presencia policial en la zona debido a la reiteración de episodios y la sensación de vulnerabilidad. “Vivimos con incertidumbre. Uno no sabe si están armados o cuántos son”, expresó.

 

Ante la modalidad de ingreso por techos, los frentistas se mantienen en alerta permanente y comparten información para prevenir nuevos hechos.

Temas:

intento de robo Paraná robo filmado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso