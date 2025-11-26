Video: ladrones intentaron robar en una vivienda, pero huyeron al activarse luces de seguridad

REDACCIÓN ELONCE
Delincuentes trataron de entrar a la vivienda de un comerciante con intenciones de robo, pero las cámaras activaron un sistema lumínico y huyeron sin llevarse pertenencias. Vecinos piden mayor seguridad en la zona, según confirmaron a Elonce.
Un comerciante de calle Grella de Paraná denunció que, alrededor de las 3.10 de la madrugada de este miércoles, desconocidos intentaron ingresar a su vivienda ubicada junto a su negocio. El hombre, de apellido García, advirtió el hecho delictivo al salir temprano por la mañana, cuando notó objetos fuera de lugar y decidió revisar las cámaras de seguridad del domicilio.
Según relató, las imágenes registraron el momento en que los delincuentes se acercaron al inmueble con intenciones de robar. Sin embargo, el sistema lumínico instalado en el exterior se activó al detectar movimiento, lo que habría hecho creer a los intrusos que alguien salía del interior, provocando su fuga inmediata.
El comerciante indicó que los delincuentes no alcanzaron a llevarse elementos del lugar gracias al funcionamiento del sistema de cámaras y luces. “Al estar todo oscuro, se encienden las luces y piensan que la persona va a salir. Entonces, se fueron y no lograron manotear nada”, explicó García.
Aun así, mencionó que en el exterior permanecen vehículos que podrían ser blanco de robo. Además, señaló que la sola posibilidad de ingreso a la vivienda genera preocupación: “Si uno se despierta, no sabe cómo va a actuar”, acotó al respecto.
Reiterados hechos en la zona
El comerciante afirmó que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en el barrio. Según recordó, ya había sufrido otros robos en ocasiones anteriores, principalmente de herramientas del patio de la casa. Además, vecinos le informaron sobre intentos de ingreso en otras viviendas de la zona.
La cercanía con sectores considerados de riesgo fue señalada como uno de los factores que incrementa la inseguridad. “Hay mucho robo porque estamos cerca de algunos barrios peligrosos”, comentó.
También mencionó hechos recientes en la vía pública, como el arrebato del celular a un automovilista en un semáforo de calle Grella y avenida Don Bosco.
Reclamo de mayor presencia policial
El comerciante radicó la denuncia en la comisaría de la jurisdicción, aunque el hecho delictivo no se concretó por no haberse producido daños ni sustracción de bienes. Entregó las grabaciones donde se observa la vestimenta de uno de los involucrados, pero no pudo identificar a los delincuentes.
Vecinos y comerciantes reclaman una mayor presencia policial en la zona debido a la reiteración de episodios y la sensación de vulnerabilidad. “Vivimos con incertidumbre. Uno no sabe si están armados o cuántos son”, expresó.
Ante la modalidad de ingreso por techos, los frentistas se mantienen en alerta permanente y comparten información para prevenir nuevos hechos.