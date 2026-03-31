Conductor volcó su auto en un camino rural y sufrió lesiones leves

Un hombre de 70 años protagonizó un vuelco en un camino vecinal del departamento Uruguay. Elonce pudo saber que fue trasladado al hospital de Santa Anita y se encuentra fuera de peligro, con lesiones de carácter leve.
Un accidente vial en zona rural del departamento Uruguay ocurrió este martes por la mañana, cuando un hombre de 70 años perdió el control de su automóvil y terminó volcando en un camino vecinal cercano a la Ruta Provincial 27. El conductor fue asistido y trasladado al hospital, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
El siniestro se registró alrededor de las 11:30 horas y motivó la intervención del personal de la Subcomisaría Líbaros, que acudió al lugar tras ser alertado por la emergencia. El hecho ocurrió en el camino que conecta esa localidad con Santa Anita, a unos tres kilómetros al sur de la RP 27.
De acuerdo a las primeras pericias, el vehículo involucrado fue un Volkswagen 1500 que circulaba en sentido Norte-Sur cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.
Asistencia en el lugar y traslado al hospital
Al momento de la llegada de los efectivos policiales, ya se encontraban trabajando en el lugar los Bomberos Voluntarios de Santa Anita, quienes junto a vecinos colaboraron en las tareas de asistencia inicial.
El conductor fue rescatado del interior del vehículo y trasladado de urgencia al hospital local de Santa Anita para una evaluación médica completa. Según se informó, el hombre permanecía consciente al momento del traslado y fue asistido de manera inmediata por los profesionales de la salud.
Lesiones leves y fuera de peligro
Tras los estudios realizados en el centro de salud, se confirmó que el conductor presentaba lesiones de carácter leve. En detalle, sufrió un corte en el cuero cabelludo y una contusión en la rodilla izquierda.
Asimismo, los estudios de rayos X practicados en tórax y cráneo no evidenciaron lesiones de gravedad, por lo que se determinó que el paciente se encuentra fuera de peligro.
Desde las autoridades indicaron que se continuará con las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del accidente.
En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes intervinieron para asistir al conductor y asegurar la zona tras el vuelco.