Conductor perdió el control del auto, subió a la vereda y se incrustó contra una casa

REDACCIÓN ELONCE
Perdió el control del auto, subió a la vereda y chocó contra una casa. Un conductor perdió el control de su vehículo en Diamante, subió a la vereda y terminó incrustado contra una vivienda. El hombre sufrió lesiones leves y el auto fue retenido.
Un accidente de tránsito en Diamante ocurrió este sábado sobre calle A. Brown, entre Entre Ríos y General Roca, donde un conductor perdió el control de su automóvil, subió a la vereda y terminó incrustado contra el paredón de una vivienda.
El siniestro fue advertido por personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando un operativo de prevención en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen Gol había impactado contra una pared, provocando daños materiales tanto en el vehículo como en la propiedad.
El auto era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Diamante, quien viajaba acompañado por una mujer. Según relató el conductor a los uniformados, circulaba con normalidad cuando, por motivos que no logró precisar, perdió el control del rodado.
El conductor sufrió lesiones leves
Como consecuencia de la maniobra, el vehículo subió a la vereda y terminó chocando violentamente contra la vivienda. Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal de salud del hospital local para asistir a los ocupantes.
Los profesionales médicos examinaron al conductor y determinaron que las lesiones sufridas no revestían gravedad. No trascendieron mayores complicaciones respecto al estado de salud de la acompañante.
Por otra parte, personal de Tránsito Municipal procedió a retener el automóvil debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes.