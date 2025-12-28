Conductor alcoholizado perdió el control del auto y chocó contra dos árboles

Un automovilista de 31 años protagonizó un siniestro vial en la madrugada del domingo tras perder el control del vehículo. El conductor fue trasladado al hospital con lesiones leves y presentaba signos de intoxicación alcohólica.
Un siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo en la zona de calle Irigoyen al 700, en Villaguay, donde un automóvil perdió el control y terminó impactando contra árboles ubicados sobre la vereda. El hecho se registró alrededor de las 6:20 y demandó la intervención de personal policial y sanitario.
Según se informó, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Polo que circulaba de este a oeste. Al pasar a gran velocidad por un reductor de velocidad, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el automóvil impactara contra dos árboles situados en la vereda norte.
Tras el choque, el vehículo regresó a la calzada y quedó detenido en sentido contrario al de circulación, frente a un supermercado de la zona. Al arribar al lugar, efectivos de la Jefatura Departamental Villaguay constataron que el conductor presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica.
El automovilista, un hombre de 31 años oriundo de la localidad de Alcaraz, departamento La Paz, fue asistido por personal de salud y trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa. Desde el centro asistencial se informó que presentaba lesiones de carácter leve.
En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría de Minoridad y el oficial de turno de la Sección Judiciales, quienes realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.