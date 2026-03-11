Concepción del Uruguay: motociclista tuvo un accidente al impactar contra la puerta de un auto

Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este miércoles en el centro de Concepción del Uruguay dejó como saldo a un motociclista con lesiones leves. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Alberdi y San Lorenzo, una zona de circulación frecuente dentro de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió alrededor de las 10:25 cuando un joven de 27 años se desplazaba en una motocicleta Honda CB 190cc por calle Alberdi en sentido oeste–este. Al llegar al cruce mencionado se produjo la colisión con un automóvil que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

El impacto se produjo cuando la conductora de un Volkswagen Gol, una mujer de 35 años, abrió la puerta delantera izquierda del vehículo para descender, momento en el cual el motociclista no logró evitar la colisión y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras informaciones, el motociclista circulaba con normalidad por la arteria cuando se produjo la apertura repentina de la puerta del automóvil estacionado. Esa maniobra provocó que el conductor de la moto no tuviera tiempo suficiente para frenar o esquivar el obstáculo.

Accidente de Concepción del Uruguay.

Como consecuencia del impacto, el joven cayó al pavimento y sufrió lesiones que motivaron la intervención de personal médico. El accidente generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y observaron el episodio.

Tras el siniestro, vecinos y transeúntes alertaron a los servicios de emergencia para que asistieran al conductor de la motocicleta.

Atención médica y evaluación de las lesiones

Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias médicas Vida, cuyos profesionales brindaron asistencia al motociclista y dispusieron su traslado al hospital local para una evaluación más detallada.

Posteriormente, el médico policial de turno examinó al joven y confirmó que las lesiones sufridas eran de carácter leve. El conductor de la motocicleta se encontraba fuera de peligro.