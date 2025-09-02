Con un boquete y sofisticados inhibidores robaron $30 millones de un mayorista

Un robo perfectamente planificado se registró en la madrugada de este martes en un mayorista de alimentos ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 3600, en barrio General Bustos, al norte de la ciudad de Córdoba. Tres delincuentes abrieron un boquete en una pared de chapa e inutilizaron las alarmas mediante sofisticados inhibidores electrónicos para ingresar al depósito.
De acuerdo a lo informado, el golpe se concretó alrededor de las 3 de la mañana y permitió a los ladrones alzarse con más de $30 millones en efectivo, además de cheques y otros objetos.
Persecución y hallazgo del botín
El hecho salió a la luz de manera fortuita cuando un móvil policial que realizaba patrullaje preventivo advirtió movimientos sospechosos. Los delincuentes huyeron a bordo de un Renault Sandero, lo que desencadenó una persecución que finalizó en calle Acampis al 1100.
Allí, los sospechosos abandonaron el vehículo y escaparon a pie, dejando dentro del auto una bolsa con el dinero sustraído, además de $13 millones en cheques y herramientas utilizadas en el golpe. Entre los elementos hallados se encontraban un inhibidor de alarmas tipo Pandora con antenas, un inhibidor de destellos en forma de linterna, una amoladora, barretas, pinza corta pernos y una chequera.
Investigación en curso
Según trascendió, el robo fue facilitado por la escasa seguridad del galpón. Gran parte del botín fue recuperado gracias a la rápida intervención policial, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre detenciones de los autores del hecho. (El Doce TV)