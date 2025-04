Choque fatal con tres fallecidos en la ruta 12: para el abogado del imputado, “es injusto” que vaya a la cárcel

El abogado especialista en derecho penal, Claudio Berón participó este miércoles del programa GPS, que se emite por Elonce de lunes a viernes de 17:30 a 19:00, para referirse al juicio que se inició contra Maximiliano Zapata, acusado por un trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en el cual perdieron la vida Ayrton y Brian Bertozzi, y Néstor Rodríguez.

“Hoy comenzó el juicio. Al inicio, Zapata declaró. En todo juicio, se le da la oportunidad a las personas que están imputadas los fines que puedan declarar o no, cada uno toma su estrategia, pero en este caso, él desde un primer momento ya lo había reconocido. De hecho, estaba muy afectado obviamente. Desde un inicio, en algunas audiencias anteriores, ya había pedido disculpa a la familia. Más allá obviamente de ser aceptado, no entendemos de nuestra parte”, expresó Berón.

Imagen del juicio de esta mañana. Foto: Elonce

En cuanto a la estrategia adoptada, el letrado explicó que “se valora no solo nosotros sino el sistema también. En este caso es una actitud positiva de una persona, que no está mal en muchas ocasiones, depende de la estrategia defensiva donde lo que se puede hacer es ir y discutir todo, como se dice habitualmente. Esta actitud de él evita que se pueda estar de con horas y horas de audiencia que seguramente hubiese insumido mucho tiempo”.

Testigos, pericia y cronograma del juicio

Según detalló Berón, en la jornada inicial del juicio declararon cinco testigos además del propio imputado. También expuso el perito encargado de la pericia accidentológica, “explicando bien cuál fue la mecánica del choque y cuáles fueron los instantes antes. En el día mañana, se van a hacer los alegatos y seguramente de acá a una semana estará la sentencia del juez de la causa”.

Foto: Elonce

Sobre lo relatado por Zapata en su declaración, indicó: “Fue muy claro. Él explicó que obviamente iba, incluso lamentablemente ha habido una coincidencia, los ocupantes de los dos rodados fueron al mismo recital en el Castillo, un lugar conocido de Crespo. Él y su pareja se iban a quedar a dormir en un hotel, el celular los devuelva a la ruta al GPS para ir al hotel que habían contratado para quedarse”.

“Ahí se produce el impacto, cuando él lo refirió en su declaración, yendo y acercándose un vehículo escucha un ‘¡cuidado, guarda!’ de su acompañante y ahí es que él se acuerda de un volantazo. Después el resto, como él dijo, no se acuerda absolutamente de nada hasta que llega, se despierta en la clínica a los días porque también él resultó muy herido”, agregó el abogado.

Foto: Elonce

Detalles de la pericia y contexto emocional

En relación al informe técnico, Berón sostuvo: “Dentro de las pericias que se hicieron hay una que lo hace el perito accidentológico, que es sobre el Toyota Corolla, donde se da cuenta de que él sí iba a gran velocidad y, segundos antes de dar el impacto, reaccionó con una frenada. Eso está constatado, es decir, creo de alguna manera explica cuál fue la mecánica”.

Sobre la atmósfera emocional en los tribunales, el letrado fue claro: “una audiencia muy fea, estamos hablando de tres personas fallecidas y son delitos, donde de los dos lados se pierde. Obviamente uno compara el dolor de esa mamá con sus dos hijos, de la otra familia son tres personas fallecidas”.

Foto: Elonce

También comentó que Zapata “hoy se destruyó prácticamente, no solo físico como él dijo, sino ya a todo nivel, como él dice, en la calle ya no ando porque obviamente sabe que más allá que no hay intenciones”.

Calificación del hecho y debate por la alcoholemia

Sobre la expectativa judicial, Berón aclaró: “Estamos en lo que es un homicidio culposo, obviamente con agravantes, que establece el artículo 84 B de nuestro Código Penal, con una pena de tres a seis años. Nos deja obviamente con la amenaza de una pena efectiva”.

“Él iba a un exceso a velocidad, a 135 km/h, que es una velocidad alta, no de las más altas, y en ese intento por rebasar o esquivar algo se da este impacto, es decir, tengo una persona que por la normativa corre riesgo una persona de ir al penal, que no es un delincuente habitual. Por ahí es un injusto desde esta perspectiva”, añadió.

Finalmente, sobre las dudas planteadas por la familia Bertozzi respecto a la falta de test de alcoholemia, señaló: “No hay irregularidad. Hoy se cuestionó al médico de policía que fue a tomar la muestra porque la discusión se da para ver si se le pudo extraer sangre o no a Zapata. En primer lugar, nosotros como defensa no es que nos opusimos, no es que Zapata hizo alguna actitud, porque también se lo achaca Zapata. Él estaba con el brazo fracturado, el codo fuera. Lejos él de oponerse a que le tomen sangre, como dijo el médico, él estaba ahí casi inconsciente. El médico no le pudo extraer sangre porque habitualmente lo explicó, fue muy claro a la hora de decir qué es lo que había ocurrido el brazo derecho, que estaba destruido”.