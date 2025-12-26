Videos: cuatro personas fueron demoradas tras batalla campal en balneario entrerriano

Cuatro personas fueron trasladadas por la Policía tras registrarse una batalla campal en un balneario de Colón durante la madrugada de Navidad. El procedimiento incluyó examen médico y posterior identificación en la Jefatura Departamental.
Cuatro personas fueron trasladadas a la Departamental policial de Colón luego de registrarse una batalla campal tras los festejos por Navidad, durante la madrugada de este jueves. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 5.10 en el Balneario Inkier, ubicado sobre el Camino Costero Sur y río Iguazú.
Elonce accedió a imágenes que muestran cómo los jóvenes se trenzaron en lucha.
Según se informó desde la fuerza policial, efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública, sección Comando Radioeléctrico, intervinieron ante una gresca generalizada que involucró a varias personas, hombres como mujeres. En ese contexto, se solicitó a los involucrados que depusieran su actitud, pero ante la negativa, se procedió a su traslado. Las personas demoradas fueron identificadas y tienen 25, 22, 19 y 18.
Tras la intervención, los cuatro fueron trasladados en primera instancia al hospital San Benjamín, donde fueron examinados por la médica de turno, Magali Gutiérrez. Posteriormente, fueron derivados a la Jefatura Departamental Colón para completar el procedimiento de correcta identificación.
Desde la Policía se indicó que el accionar se desarrolló conforme a los protocolos vigentes y que no se brindaron detalles sobre personas lesionadas ni mayores incidentes posteriores al traslado.