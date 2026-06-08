Hay un sospechoso por el violento ataque a balazos contra un corralón de Paraná

Un ataque a balazos contra un corralón de Paraná es investigado por la Policía de Entre Ríos luego de que una persona efectuara siete disparos contra el portón de ingreso del establecimiento ubicado sobre calle José Hernández, en inmediaciones de calle Francia y Circunvalación.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes y motivó la intervención de distintas áreas policiales. Según confirmó el jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Méndez, los primeros llamados ingresaron a través del sistema de emergencias 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego.

"Una vez presentes en el lugar corroboramos que el portón del frente del corralón había recibido impactos de arma de fuego", explicó a Elonce el funcionario policial.

Trabajo de peritos e investigadores

Tras el arribo de los efectivos, intervino personal de la comisaría decimosegunda y se convocó a distintas dependencias especializadas para avanzar con la investigación.

Participaron efectivos de la Dirección General de Policía Científica, a través de la División Balística, que realizaron las pericias correspondientes y el levantamiento de vainas y otros elementos de interés para la causa.

Además, personal de la Dirección General de Investigaciones y de la División Robos y Hurtos trabajó en la recolección de testimonios y registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona.

"Tenemos una importante carga probatoria recolectada y una persona sindicada que se está tratando de individualizar", señaló Méndez.

Siete disparos y una causa por abuso de arma

Consultado sobre la mecánica del hecho delictivo, el jefe policial evitó brindar detalles específicos para no afectar la investigación, aunque confirmó que los investigadores cuentan con información sobre cómo llegó el atacante al lugar y de qué manera se retiró posteriormente.

"Tenemos la forma en la que se efectuaron las detonaciones, cómo llegó al lugar y luego cómo se trasladó desde allí", indicó.

La causa fue caratulada inicialmente como abuso de arma de fuego y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal correspondiente.

Los propietarios desconocen los motivos

Según informó Méndez, los actuales propietarios del corralón manifestaron desconocer las razones que podrían haber motivado el ataque.

"Desconocen todo motivo, circunstancia y razón por la que se pudo dar el hecho", sostuvo.

El funcionario recordó además que el establecimiento había estado vinculado años atrás a una causa policial de amplia repercusión en la capital entrerriana relacionada con Pablo Ferreyra, hermano de los actuales titulares del comercio.

Se recordará que el hijo del dueño del corralón, Pablo Ferreyra, fue víctima de un violento asalto el 16 de julio de 2021. Por el hecho, y en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, fueron condenados en abril de 2023 a la pena de 10 años de cárcel José Raúl Alberto Lemos, de 38 años, y Luciano Federico Cuatrín, de 25 años. En el acuerdo de abreviado se dispuso el decomiso del vehículo que se utilizó para el atraco, un Citroën C4, sedán 5 puertas, color blanco, dominio KWT043, depositado en el Destacamento La Picada de la Policía de Entre Ríos, que iría para Criminalística. La medida se adoptó a modo de “resarcimiento económico” por cuanto el botín del asalto, unos 30 mil dólares, nunca se pudo recuperar.

Investigan el ataque a balazos contra un corralón de Paraná

Mientras tanto, la Policía continuaba analizando imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas con el objetivo de identificar al responsable y determinar el móvil del ataque.