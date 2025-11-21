Sospechan que ataque a adolescente habría sido perpetrado con un aire comprimido

Un adolescente de 14 años permanece internado en el hospital San Roque de Paraná tras recibir el impacto de un disparo de aire comprimido en su pantorrilla derecha; el hecho se registró alrededor de las 23 de este jueves cuando transitaba a bordo de una moto, junto a una menor de su misma edad, presuntamente, por calle Valentín Deniz de barrio Bajada Grande.

"Según relataron familiares, el adolescente llegó herido al domicilio, en calle El Resero, por lo que fue trasladado al centro de salud Carrillo y luego derivado al hospital San Roque, donde recibió atención médica", confirmó a Elonce la subjefa de Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano.

Testimonios confusos y un contexto aún incierto

"El adolescente viajaba en moto acompañado por una menor de la misma edad cuando ambos escucharon disparos en inmediaciones de calle Valentín Deniz. En ese momento, el menor sintió un dolor agudo en la pierna", explicó la comisario.

Galiano explicó que las versiones de los dos adolescentes fueron confusas, producto del estado de shock en el que fueron entrevistados. Además, destacó que no hubo llamados al 911 ni denuncias vecinales que alertaran sobre detonaciones en la zona.

La funcionaria policial indicó que "la familia del menor es conocida en el barrio por tener allegados involucrados en episodios conflictivos", aunque aclaró que "el adolescente herido no registra antecedentes".

Sospechan que la lesión provino de un aire comprimido

Los estudios médicos realizados en el hospital San Roque sugirieron que la lesión podría haberse producido por un disparo de aire comprimido, aunque este punto aún no fue confirmado y permanece en análisis por parte de la Fiscalía de Investigación.

“Una denuncia aportaría datos precisos y ayudaría a reconstruir lo ocurrido”, señaló Galiano, quien remarcó la importancia de conocer el recorrido exacto que hicieron los menores en la moto.