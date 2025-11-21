Adolescente fue herido de un disparo y permanece internado en el Hospital San Roque

Un adolescente de 14 años sufrió una herida en la pantorrilla durante un hecho ocurrido en Bajada Grande. Fue derivado al Hospital San Roque, donde permanece internado, y el episodio habría estado vinculado a un posible conflicto entre familias de la zona.
Un adolescente de 14 años resultó baleado en la zona de la pantorrilla durante la noche del jueves, en un episodio ocurrido en el barrio Bajada Grande de Paraná.
Según informaron desde la policía, el hecho habría estado vinculado a una presunta pelea entre familias con conflictos previos en la zona.
El subjefe de la Departamental Paraná, Hernán Góngora, relató que el móvil policial fue interceptado por un motociclista que alertó sobre “estruendos” escuchados en el sector. Ante esta advertencia, los funcionarios se dirigieron a calle Ñandubay, donde encontraron al adolescente herido.
Traslado y primeros estudios médicos
El chico fue trasladado inicialmente al Centro de Salud Carrillo y posteriormente derivado al Hospital Materno Infantil San Roque, donde quedó internado.
“Tras hacerle una placa constataron que tenía una lesión en la zona de la pantorrilla. Supuestamente puede ser de un aire comprimido o un arma de fuego. En las próximas horas se realizará la extracción del resto de un material”, explicó Góngora sobre el cuadro clínico del menor.
De acuerdo con la información policial, la situación podría estar relacionada con una disputa entre familias del barrio. “Se trata de una familia conflictiva en la zona. Podría haber una situación que se está investigando”, sostuvo Góngora.
La policía continúa recabando testimonios y relevando el lugar del hecho para establecer con precisión cómo ocurrió la agresión y quiénes participaron. Hasta el momento no se informaron personas detenidas. (La Voz)