Arrestaron a un joven por tenencia ilegal de arma de fuego y cartuchería en Paraná

Foto: P.E.R.

Este domingo por la mañana, alrededor de las 11:00, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de dos hombres armados en inmediaciones del cruce de calle Los Minuanes e Indios Mocoretá, en Paraná. Inmediatamente, personal de la Comisaría Novena se dirigió al lugar para verificar la situación.

Al arribar a la zona, los efectivos observaron a un individuo que ingresaba corriendo por un pasillo al patio delantero de una vivienda que, según fuentes policiales, presenta conflictos previos. Tras identificarlo y pedirle que saliera, los uniformados procedieron a realizarle un palpado preventivo, hallando entre sus ropas un revólver calibre .22.

Pocos minutos después, otro hombre salió de la misma vivienda y fue identificado en el lugar, aunque no se le hallaron elementos ilegales. El primero de los involucrados, tras ser detenido, reconoció que además tenía cartuchería en su poder y procedió a entregarla voluntariamente a los agentes.

El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención del imputado

Una vez finalizado el procedimiento, se dio aviso a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la detención formal del joven de 26 años por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y cartuchería, tipificado en el Código Penal argentino. Se confirmó que el arma y las municiones fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia para su peritaje correspondiente.

Por otro lado, el segundo individuo, de 33 años, fue debidamente identificado por la Policía, pero no fue detenido al no hallarse pruebas que lo vinculen directamente con el hecho. No obstante, permanece sujeto a la causa mientras se profundiza la investigación.