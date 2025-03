Alquileres de departamentos: cómo evitar caer en una estafa

En los primeros meses del año, la población entrerriana suele movilizarse para conseguir un alquiler de un departamento, ya sea por trabajo o estudios. En esa línea, una de las amenazas es la posible estafa por redes sociales. El subjefe de la división de Delitos Económicos, Jonathan Brumatti, dialogó con Elonce y manifestó qué se debe tener en cuenta para evitar este tipo de ilícitos.

“Es una maniobra que se ha repetido en reiteradas oportunidades en la ciudad de Paraná y toda la provincia. Es una época en la que estudiantes universitarios hacen una renovación de los alquileres, donde ellos van a quedarse a vivir en lo que resta del año o por dos, entre otras personas que también buscan alquileres”, aportó en primer lugar.

Posteriormente, detalló que en temporada estival la situación se originó con el alquiler de algunas casas quintas. Por eso instó a la gente “a tener cuidado con las publicaciones que ven respecto de alquileres. Si tienen la intención de alquilar una casa quinta en verano para un evento familiar o entre amigos, hay que asegurarse si son personas de la ciudad los requirentes, de acercarse al lugar antes de hacer algún tipo de seña, sobre todo porque es raro que para ver una casa te pidan un adelanto”.

Jonathan Brumatti, subjefe de Delitos Económicos. Foto: Elonce

Además, explicó que “si van a ir a alquilar a otra provincia, deben hacerlo por canales oficiales. Por ejemplo, uno que se me ocurre es Booking, que tiene todas las medidas de seguridad para devolver el dinero en el caso de que la persona llegue a destino, que no exista la casa o no esté conforme”.

Además, explicó que en caso de tentativa de estafa o un delito consumado “las denuncias hay que hacerlas igual. Hay que comunicarse al 911, pedirle que deriven a Delitos Económicos.