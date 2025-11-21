Allanamientos en Paraná por una estafa en Ramírez: secuestraron un automóvil  

Tras una estafa bajo la modalidad de cuento del tío, la policía realizó allanamientos en tres barrios de Paraná. Se secuestraron pruebas claves, incluyendo un vehículo.
La Policía de Entre Ríos, a través de la División Investigaciones y la Comisaría de General Ramírez, realizó un operativo en Paraná en el marco de una investigación por estafa que afectó a un adulto mayor en la ciudad de Ramírez.
El delito, llevado a cabo mediante la modalidad conocida como "cuento del tío", involucró el engaño y la entrega voluntaria de una suma importante de dinero por parte de la víctima.
La denuncia por la estafa se presentó hace varios días, lo que permitió que el Ministerio Público Fiscal de Diamante activara una investigación exhaustiva. Con la colaboración de la División Delitos Económicos, se obtuvieron pruebas suficientes que señalaron a los responsables del delito. Esto llevó a que el Juzgado de Garantías autorizara medidas procesales en Paraná, específicamente tres allanamientos y requisas de viviendas ubicadas en los barrios Francisco Ramírez, Mosconi y Aloati.
Durante los allanamientos, se logró el secuestro de un automóvil Chevrolet Prisma, así como otros elementos de interés para la investigación.
Desde la Policía de Entre Ríos se hizo un llamado a la comunidad para prevenir este tipo de estafas, tanto físicas como virtuales y recomendaron tener especial cautela ante cualquier llamada sospechosa en la que se ofrezca cambio de moneda o se soliciten datos personales o bancarios.