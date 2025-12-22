 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Allanamientos en simultaneo

Allanamientos en Concordia: Dos personas detenidas, drogas, armas y dinero en efectivo

Personal de la comisaria Décima de Concordia llevaron a cabo un operativo en simultaneo de 5 allanamientos en la zona este de la ciudad. En los mismos se logró recuperar elementos sustraídos de otros delitos y se secuestró droga.

22 de Diciembre de 2025
allanamientos en Concordia
allanamientos en Concordia Foto: (P.E.R)

Personal de la comisaria Décima de Concordia llevaron a cabo un operativo en simultaneo de 5 allanamientos en la zona este de la ciudad. En los mismos se logró recuperar elementos sustraídos de otros delitos y se secuestró droga.

Personal de la comisaria Décima de Concordia llevaron a cabo un operativo en simultaneo de 5 allanamientos en la zona este de la ciudad. En los diversos procedimientos se secuestraron 28 plantas de marihuana, 14 envoltorios de cocaína, 2 cartuchos calibre .22, 1 rifle de aire comprimido y la suma de $432.800 en efectivo. Además, se secuestró una moto Guerrero GT 70 CC con pedido de captura desde el 29/03/2025.

Tras los allanamientos se detuvo a un hombre y una mujer por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Temas:

Concordia Drogas Estupefacientes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso