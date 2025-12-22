Allanamientos en Concordia: Dos personas detenidas, drogas, armas y dinero en efectivo

Personal de la comisaria Décima de Concordia llevaron a cabo un operativo en simultaneo de 5 allanamientos en la zona este de la ciudad. En los mismos se logró recuperar elementos sustraídos de otros delitos y se secuestró droga.
Personal de la comisaria Décima de Concordia llevaron a cabo un operativo en simultaneo de 5 allanamientos en la zona este de la ciudad. En los diversos procedimientos se secuestraron 28 plantas de marihuana, 14 envoltorios de cocaína, 2 cartuchos calibre .22, 1 rifle de aire comprimido y la suma de $432.800 en efectivo. Además, se secuestró una moto Guerrero GT 70 CC con pedido de captura desde el 29/03/2025.
Tras los allanamientos se detuvo a un hombre y una mujer por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.