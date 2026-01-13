Allanamientos en Colón y Concepción del Uruguay: secuestran droga y dinero

El avance de una causa judicial derivó en una serie de allanamientos realizados entre la tarde del lunes en la ciudad de Colón y en Concepción del Uruguay. Las medidas, ordenadas por el Juzgado de Garantías colonense, buscaron obtener elementos probatorios y permitieron a la Policía reunir indicios que serán ahora evaluados por la Fiscalía interviniente.

Operativos en Colón

El primer procedimiento se desarrolló en una vivienda del barrio San Francisco, sobre Pasaje 19. Allí se notificó a una mujer de 63 años y se secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. En el mismo domicilio fue trasladado un joven de 26 años hasta la Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando supeditado a la investigación.

En uno de los allanamientos encontraron cocaína. Foto: PER.

Un segundo allanamiento tuvo lugar en inmediaciones de Pasaje 379 casi boulevard Ferrari, también en Colón. La intervención incluyó el secuestro de dinero en efectivo, una balanza de precisión portátil y un envoltorio con sustancia estupefaciente que fue identificada como cocaína, lo que motivó la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Tres hombres, de 64, 40 y 29 años, fueron trasladados para identificación y quedaron ligados al expediente.

Procedimiento en Concepción del Uruguay

La tercera medida se ejecutó en una finca de calle Balbín, en Concepción del Uruguay. Allí fue notificado un ciudadano de 28 años y se labraron las actuaciones judiciales correspondientes, en concordancia con la orden dictada desde la sede penal de Colón.

Varios celulares quedaron secuestrados. Foto: PER.

Fuentes policiales indicaron que todos los elementos secuestrados serán remitidos a peritajes y cotejos. En paralelo, la Fiscalía continuará con el análisis de los indicios reunidos para determinar eventuales imputaciones o nuevas medidas.

Por el momento, las personas trasladadas quedaron identificadas y sujetas al proceso, mientras la investigación avanza bajo hermetismo.