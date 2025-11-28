 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Investigación

Allanamiento por narcomenudeo en San Salvador: identificaron a tres mayores y tres menores

En San Salvador, un allanamiento por narcomenudeo derivó en el secuestro de marihuana, dinero y teléfonos. Tres mayores y tres menores quedaron supeditados a la causa.

28 de Noviembre de 2025
El allanamiento se desarrolló bajo la modalidad de irrupción sorpresa.
El allanamiento se desarrolló bajo la modalidad de irrupción sorpresa. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de una investigación por narcomenudeo, la División Drogas Peligrosas de la Policía de San Salvador realizó un allanamiento en la tarde de este viernes, en una vivienda del Barrio Ferro, en la ciudad de San Salvador. El procedimiento, que fue el resultado de una investigación que duró aproximadamente dos meses, contó con la intervención de la Unidad Fiscal de San Salvador y la autorización del Juzgado de Garantías N° 3 de Concordia.

La operación, llevada a cabo por el Grupo Especial de la Jefatura San Salvador, se desarrolló bajo la modalidad de irrupción sorpresa, lo que permitió que se efectuara sin previo aviso. Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron diversas pruebas que confirmaban la actividad ilícita. Se incautaron recortes de nylon, utilizados habitualmente para envolver dosis de estupefacientes para su venta, además de marihuana. También se hallaron teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, presumiblemente proveniente de la comercialización de los estupefacientes.

Se incaut&oacute; marihuana.
Se incautó marihuana.

Tres mayores y tres menores identificados

Durante el allanamiento, fueron identificadas tres personas mayores de edad y tres menores, todos los cuales quedaron supeditados a la causa. Las autoridades detallaron que, tras la requisa del inmueble y las personas presentes en el lugar, se procedió al secuestro de los elementos mencionados, lo que refuerza la acusación por narcomenudeo.

Temas:

narcomenudeo San Salvador Estupefacientes drogas peligrosas Investigación allanamiento
