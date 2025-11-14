Adolescente quiso rescatar a su perro de una pelea y lo golpearon con una pala

Una pelea entre perros terminó de manera violenta en la localidad santafesina de Santo Tomé, donde un hombre de 52 años golpeó con una pala a un adolescente de 15. Tras el ataque, el padre del joven se acercó a pedir explicaciones, pero fue recibido con insultos y amenazas.

“Mis dos hijos de 15 y 19 salen a la vereda para ir a lo de su mamá, que vive a pocos metros. Tenemos un perro adoptado que suele tener problemas con el perro del vecino, que es un mastín. El perro de mi vecino arrastró al mío al interior de la casa y cuando mi hijo más chico lo quiso sacar, el dueño le pegó una piña en la frente y con una pala le dio tres palazos: en el cuello, a la altura de las costillas y en el brazo”, relató el padre del chico a El Tres .

Cuando el hombre se enteró de lo ocurrido, fue hasta la casa del vecino para pedir explicaciones, pero solo recibió más agresiones verbales. “¿Venís a torear? ¿Por qué no cuidás a tu perro? Por supuesto que le pegué, cuando le pegué estaba adentro de mi casa, están todos de testigos. ¿Vos creés que yo tengo miedo, que no conozco al jefe de la policía, a abogados, jueces? Vas a ir en pérdida”, se escucha decir al agresor en una filmación.

“Cuando agarra la pala, mi hijo le dijo ‘pará’, y ahí le mete una piña y los palazos. Mi hijo más grande reacciona tarde porque quedó shockeado y le dice ‘dejame que lo saco’, y él le respondió ‘sacalo porque lo mato’. Después mi hijo me llamó, yo fui a la casa a pedir explicaciones y él salió de una forma muy agresiva a amenazarme, insultarme y decirme que tenía contactos”, agregó el padre.

La familia del menor presentó una denuncia y el hombre fue demorado en la comisaría, donde se le inició una causa por lesiones y amenazas.

“No me interesa que quede preso, pero es muy violento y entrena a chicos que juegan al rugby en CRAI. Ahí hay riesgo, porque si es capaz de pegarle con una pala a un chico de 15 años, sacado por su locura, es injustificable. Él dice que se metieron en la casa, pero conoce a mi hijo y vio que estaba sacando a mi perro”, concluyó.