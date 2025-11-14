Ladrón armado con un machete intentó robar en una casa de Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
14 de Noviembre de 2025
Un intento de robo se registró en la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Ramón Mihura, en Paraná. De acuerdo con lo informado, el propietario escuchó ruidos en el exterior y, al salir a verificar, se encontró con una escena alarmante: un hombre estaba trepando al techo de la casa con la clara intención de ingresar, mientras sostenía un machete.

 

El dueño de la casa indicó que el intruso ya había alcanzado parte de la estructura del techo cuando él lo descubrió. El sospechoso, al advertir que había sido sorprendido, escapó rápidamente del lugar sin lograr concretar el ingreso a la vivienda ni llevarse pertenencias.

 

El ladrón portaba un machete

Según se precisó, el elemento utilizado por el individuo era un machete de tamaño considerable, lo que incrementó la gravedad del intento de robo. La presencia del arma blanca evidenció el riesgo al que se expuso el propietario y el nivel de violencia que potencialmente podía desplegar el intruso para concretar su objetivo.

 

El dueño de la casa relató que el ladrón actuó con rapidez y sigilo hasta ser descubierto, y que el ingreso a través del techo parecía estar planificado como una vía alternativa para evitar ser visto desde la calle.

 

Avance de la causa y situación del detenido

Tras el intento fallido, se supo que el ladrón fue localizado a una cuadra del domicilio y posteriormente detenido. La fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, Huerto Felgueres, dispuso su traslado a la alcaldía de Tribunales y el secuestro del machete utilizado en el hecho.

De acuerdo con los primeros datos, el detenido se encontraba en situación de calle al momento del intento de robo. La causa quedó formalmente iniciada bajo la carátula de tentativa de hurto agravado por el uso de arma blanca.

Temas:

intento de robo arma blanca
