Choque entre motos dejó a un hombre con gravísimas lesiones y en estado reservado

El siniestro ocurrió el lunes por la noche en una esquina de la zona oeste de Concepción del Uruguay, cuando dos motociclistas colisionaron tras una maniobra de giro. El conductor de 61 años sufrió una hemorragia cerebral y permanece con pronóstico reservado.
Accidente en Concepción del Uruguay. Un grave siniestro vial se registró en la noche del lunes, alrededor de las 20.40, en la intersección de las calles Dr. Lacava y Teniente Primero Ibáñez, en la zona oeste de la ciudad de Concepción del Uruguay. El choque involucró a dos motocicletas y dejó como saldo a un hombre de 61 años con lesiones de extrema gravedad.
Según las primeras actuaciones policiales y los peritajes preliminares, el accidente fue protagonizado por una motocicleta Honda Wave, conducida por un joven de 21 años que circulaba por calle Lacava en sentido norte-sur, y una motocicleta KTM, guiada por un hombre de 61 años que transitaba por la misma arteria en sentido contrario.
De acuerdo a la reconstrucción inicial del hecho, el conductor de 61 años habría realizado una maniobra de giro hacia el oeste para ingresar a calle Teniente Primero Ibáñez. Al cruzar el carril, se produjo el impacto con la motocicleta que avanzaba en sentido opuesto, lo que derivó en una violenta colisión.
Traslado de los heridos
Tras el choque, personal de la comisaría tercera intervino de inmediato en el lugar y solicitó la presencia del servicio de emergencias. Una ambulancia trasladó de urgencia a ambos motociclistas al hospital local para su atención médica.
Luego de ser evaluados por la médica policial de turno, se informó que el hombre de 61 años sufrió lesiones de carácter grave, con diagnóstico de hemorragia cerebral, por lo que su estado de salud es reservado. En tanto, el joven de 21 años resultó con lesiones leves, presentando golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.
Investigación en curso
En el lugar del siniestro trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de establecer de manera fehaciente las responsabilidades y la mecánica exacta del accidente.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la evolución del estado de salud del motociclista de 61 años.