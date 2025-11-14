A punta de cuchillo robó una despensa en Paraná y se compró ropa: quedó detenido

La ropa comprada por el ladrón con el dinero robado

En la mañana de este viernes se registró un violento robo en una despensa de la ciudad de Paraná que terminó con un hombre detenido, luego de ser identificado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió a las 8.40, en el comercio ubicado en calles Combatiente de Malvinas y Falconier, donde un hombre ingresó armado con un cuchillo, amenazó a la propietaria y le sustrajo $400.000. Según se informó, durante el forcejeo la víctima logró que el agresor perdiera una mochila y el arma blanca, pero aun así consiguió escapar.

Gracias al análisis de las imágenes del sistema de videovigilancia, se identificó al sospechoso y minutos después, personal de la Comisaría Cuarta lo localizó en calles Vucetich y Grella. El malviviente intentó huir y descartó dos bolsas con ropa mientras corría.

La persecución continuó hasta que el sospechoso ingresó a una propiedad y se ocultó dentro de un automóvil en desuso. Pero de todas maneras fue detenido.

En su poder tenía $59.300, mientras que dentro de las bolsas descartadas se encontró un ticket de compra por $80.000, lo que reforzó su vinculación con el robo.

La fiscalía dispuso su traslado a alcaidía, imputado por resistencia a la autoridad, violación de domicilio y robo calificado.