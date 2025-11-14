Alumno amenazó con llevar una escopeta a la universidad para matar a estudiantes.

Un correo con contenido extremo y referencias a ataques terroristas obligó a suspender las actividades el jueves. La universidad de Buenos Aires retomó la actividad este viernes y realizó la denuncia penal. El autor aún no fue identificado.
Este jueves se vivieron horas de conmoción y miedo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), luego de que un alumno enviara un mail a distintos correos institucionales con una grave amenaza: aseguró que ingresaría con una escopeta para matar estudiantes. La amenaza obligó a suspender todas las actividades, y la casa de estudios recién retomó la actividad este viernes, tras reforzar la seguridad y presentar una denuncia penal.
El mensaje llevaba por asunto: “este jueves me vengaré de todos en la Untref”. En el cuerpo del texto, el autor advertía: “A cualquier hora iré a una de las sedes de la universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.
Además, afirmaba ser estudiante y alegaba haber sido víctima de acoso: “Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme”.
Referencias extremistas y material inquietante
El agresor también mencionó al autor de la masacre de Oslo de 2011, Anders Behring Breivik, y lanzó: “Me convertiré en el Anders argentino. Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”.
En su correo, aseguró que transmitiría los asesinatos por Discord a la organización extremista “764”, conocida por incitar a jóvenes a planear ataques en distintos países, y afirmó que su “manifiesto” podía encontrarse en la deep web.
El mail incluía fotografías: una escopeta apoyada sobre sábanas grises y una imagen del supuesto autor posando con una pistola, vistiendo una campera con simbología nazi y sosteniendo el libro El Corán del Diablo, asociado a rituales satánicos y prácticas heréticas.
Ante la amenaza, la universidad decidió suspender inmediatamente las actividades del jueves y reforzar los operativos de seguridad en todas sus sedes.
Denuncia penal y causa por intimidación pública
“La Untref informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente. La Untref rechaza de manera absoluta cualquier amenaza dirigida a su comunidad educativa”, comunicó la institución.
Fuentes judiciales confirmaron que ya se inició una causa por “intimidación pública”, que quedó a cargo de la fiscal Silvana Giordano, de la UFI N.º 1 de San Martín. Hasta el momento, la persona que envió el correo no fue identificada, y continúa la investigación para determinar la identidad y el paradero del autor de la amenaza.
La comunidad educativa permanecía en estado de alerta ante la gravedad del episodio, mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas enviadas junto al mensaje. (La Nacion)