Un comercio mayorista y minorista de materia prima para panadería y repostería, ubicado en la esquina de Antonio Crespo y Soler, volvió a ser blanco de un robo este viernes por la tarde. El episodio se sumó a los más de 31 hechos delictivos que, según denunciaron los dueños, padecen desde la apertura del local hace cuatro años.

Volvieron a robar en comercio de Paraná: dueños imploran “mayor seguridad en la zona”

En esta ocasión, las cámaras de seguridad registraron cómo una joven retiró al menos cuatro hormas de queso de una heladera, las apoyó en el piso y luego otra persona se acercó para llevárselas. El accionar se desarrolló en cuestión de segundos.

“Estamos agotados; sentimos que hacemos todo y no pasa nada”

Los propietarios hablaron con Elonce y expresaron su cansancio ante la reiteración de estos episodios. “Estamos agotados; sentimos que hacemos todo lo que corresponde y no pasa nada. Presentamos denuncias, aportamos videos, explicamos cada situación, pero seguimos igual. Cada semana es algo nuevo y la verdad es que ya no sabemos cómo seguir trabajando así”, relataron.

Afirmaron que la falta de respuesta judicial es uno de los puntos que más frustración genera.

“Fuimos a Fiscalía, hablamos directamente con el responsable y explicamos nuestra preocupación. Nos dijeron que estábamos en el lugar correcto para pedir ayuda, pero quedó todo ahí. Nos escucharon, sí, pero nadie nos dio una solución concreta. Nosotros volvimos a casa igual que como fuimos”, lamentaron.

Piden "extender los controles policiales"

Los comerciantes señalaron que en la cuadra anterior existe un punto de control policial que funciona de manera estable, pero consideran que es necesario ampliar la cobertura.

“En la cuadra de adelante siempre hay un policía que controla, y nosotros pedimos algo muy simple: que el control se extienda una cuadra más. Son solo cien metros. Si patrullan las dos cuadras, no solo a nosotros nos va a servir, sino a todos los vecinos y comerciantes de la zona. Acá los robos son frecuentes; no es un caso aislado, y necesitamos prevención”, subrayaron.

“Todos saben quiénes son, pero nadie hace nada”

Los dueños también manifestaron que los autores de los robos suelen ser identificados rápidamente por las características aportadas en las denuncias.

“Todos saben quiénes son los que roban. Cuando hacemos la denuncia y describimos cómo son, nos dicen que los conocen, que son de la zona. Y si ya saben quiénes son, entonces pedimos que alguien actúe. No es justo que los mismos de siempre sigan entrando, robando y yéndose como si nada”, expresaron con indignación.

“Parece que están del lado de los delincuentes”

Finalmente, remarcaron la sensación de desprotección.

“Parece que están del lado de los delincuentes. A veces uno siente eso, porque hacemos todo lo que corresponde y no vemos cambios. Sabemos que no somos los únicos que sufrimos robos, que hay muchos comercios en esta situación, pero también sabemos que merecemos soluciones. Somos ciudadanos, trabajamos, pagamos impuestos y lo único que pedimos es poder abrir nuestras puertas sin miedo”, concluyeron.