Vecinos preocupados por un pozo de gran profundidad frente a viviendas de calle Cervantes al final

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos advirtieron a Elonce sobre un socavón generado sobre calle Cervantes al final, que permanece abierto desde noviembre por obras cloacales. Temen derrumbes, rotura de cañerías y riesgos para niños que circulan por la zona.
Vecinos manifestaron su preocupación por un pozo de gran profundidad sobre calle Cervantes al final, que permanece abierto desde noviembre frente a viviendas, tras el inicio de una obra de cloacas. Según relataron a Elonce, el socavón se agrava con el paso del tiempo y representa un riesgo estructural y sanitario para el barrio.
Una de las frentistas, Nair Furlan, explicó que la excavación comenzó durante los trabajos cloacales y nunca fue cerrada. “Desde noviembre estamos en esta situación cada vez más agravada”, señaló, al advertir que el pozo ya alcanza varios metros de profundidad.
Temor por derrumbes y roturas
La vecina indicó que el terreno presenta signos de desmoronamiento y que existe riesgo de que se rompan cañerías de agua potable y gas natural. “Ese montículo de tierra se está cayendo y puede romper otra vez los caños que arreglaron hace menos de un mes”, sostuvo.
Además, advirtió que la estructura podría colapsar en cualquier momento. “Tengo el pozo negro en ese socavón y se puede derrumbar en cualquier momento”, agregó.
Los vecinos también señalaron que el pozo, de aproximadamente cinco metros de profundidad, se llena de agua en reiteradas oportunidades, lo que agrava la situación y acelera el deterioro del terreno.
Falta de respuestas y obra paralizada
Según relataron, realizaron reclamos al Sistema de Atención al Vecino (SAV) en Paraná, pero no obtuvieron soluciones concretas. “Llamé al 147 y me dijeron que tenía que venir la empresa, pero hace una semana que no trabajan”, explicó la frentista.
Indicaron además que por la obra ya pasaron tres empresas y que hubo interrupciones en los trabajos debido a problemas de pago. “La obra estuvo paralizada y ahora es un caos total”, afirmó otro de los vecinos, Gabriel Mistura.
Riesgo para vecinos y niños
El socavón genera preocupación no solo por los daños materiales, sino también por la seguridad de quienes viven en la zona. “Si llueve va a ser peor. Hay muchas criaturas que andan alrededor del pozo”, alertaron.
Otro vecino recordó que en ocasiones anteriores se rompieron caños de agua potable, lo que dejó sin servicio a varias viviendas durante días.
Pedido de intervención urgente
Los habitantes del lugar reclamaron una intervención inmediata para evitar un accidente. “¿Qué estamos esperando, que suceda algo?”, cuestionó otra de las frentistas, Graciela Sola.
Sostuvieron que la falta de acción tanto de la empresa como del municipio incrementa el riesgo y exigieron que se tomen medidas urgentes para finalizar la obra y garantizar condiciones seguras.