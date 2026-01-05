Un obrero cayó de dos metros de altura de una obra en construcción en Paraná y se desvaneció

REDACCIÓN ELONCE
Un obrero sufrió una caída de dos metros de altura en una obra en construcción de Paraná. Fue trasladado al Hospital San Martín por Bomberos y personal de emergencia. No correría riesgo su vida
Este lunes por la noche, un obrero de la construcción sufrió un accidente en una obra en construcción ubicada en calle Favaloro, en la ciudad de Paraná. Según el informe oficial, el hombre cayó desde una altura de aproximadamente dos metros mientras realizaba tareas en el lugar.
Tras el golpe, el trabajador se desvaneció y rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia.
El incidente ocurrió alrededor de las 20 horas, momento en que se activó el protocolo de asistencia. De inmediato, personal de Bomberos Voluntarios, junto con la ambulancia del servicio 107 de emergencias, se dirigieron al sitio para asistir al obrero y trasladarlo al Hospital San Martín. Las primeras evaluaciones indicaron que, si bien sufrió un golpe en la zona de los miembros inferiores, su vida no corría peligro.