Un ex Casco Azul perdió una medalla y apela a la solidaridad de la comunidad para recuperarla

REDACCIÓN ELONCE
Un ex militar que cumplió servicio en los Cascos Azules extravió una medalla conmemorativa en zona de San Agustín y solicita la colaboración de la comunidad para encontrarla.
Un ex Casco Azul de Paraná, identificado como Julio Ramón Íñigo, se dirigió a la comunidad, a través de Elonce, para solicitar colaboración en la búsqueda de una medalla que perdió en la mañana del pasado viernes.
El suboficial retirado, quien fue distinguido recientemente por el Concejo Deliberante de Paraná como "ciudadano destacado", extravió la insignia que representa su participación en una Misión de Paz de Naciones Unidas.
Íñigo relató a Elonce que el extravío se produjo alrededor de las 8 de la mañana del día viernes, mientras se desplazaba por calle Gutiérrez a la altura de Pirán, en un sector cercano a un contenedor. "Yo calculo que lo perdí ahí” sostuvo.
El veterano estima que, probablemente, la medalla se le cayó al bajar del auto en ese lugar, para buscar a un compañero.
El militar se dirigía a un evento de entrega de certificados y diplomas otorgados por la Legislatura en el parque Gazzano en dónde sesionaba el Concejo Deliberante. "Cuando me bajé en ya no la tenía", lamentó.
El ex Casco Azul enfatizó la importancia sentimental del objeto perdido: "Pido a la comunidad, por favor, que si la encontraron, me la devuelvan porque es muy importante para mí”
Valor sentimental
Iñigo afirmó que no tiene valor material, “pero para mí sí tiene mucho valor y para mi familia igual", manifestó.
Íñigo precisó que la medalla que se extravió es un recuerdo de su misión en la República de Chipre, en donde se desempeñó como Casco Azul durante seis meses en el año 2013.
"La medalla que se me perdió es celeste y blanca. La parte de abajo es idéntica a esta”, dijo señalando una condecoración similar.
El ex suboficial brindó sus datos de contacto para quienes puedan haber encontrado la medalla: su domicilio es Juan Miller 1835 y su número de celular es el 343 4564073. "Hasta ahora no hubo novedad, a pesar que lo publiqué en el Facebook. Estoy esperando, algún milagro", concluyó.