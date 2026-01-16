Trasladarán los restos del paranaense fallecido en Brasil: su familia agradeció la ayuda recibida

Un profundo pesar causó el fallecimiento de un paranaense en Brasil durante un viaje familiar. Se trató de Jonathan Jacob, un taxista de la capital entrerriana, quien perdió la vida de manera repentina mientras se encontraba de viaje por vacaciones en el país vecino junto a sus seres queridos.

El trágico episodio ocurrió a pocos metros de cruzar la frontera, en la ciudad brasileña de Uruguayana. De acuerdo a la información brindada por allegados, Jacob comenzó a descomponerse durante el trayecto, lo que obligó a interrumpir el viaje y solicitar asistencia médica de urgencia.

Ante el delicado cuadro de salud, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital de la localidad fronteriza. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, falleció minutos después de haber ingresado al centro de salud. La causa del deceso fue un ataque cardíaco.

Jonathan Jacob tenía 46 años y era ampliamente conocido en el ámbito del transporte de pasajeros, donde se desempeñaba desde hacía años como taxista.

Campaña solidaria y repatriación

Tras el fallecimiento, los familiares debieron afrontar una situación compleja vinculada a los elevados costos que implica el traslado del cuerpo desde Brasil hacia Argentina. Frente a esta realidad, recurrieron a la solidaridad de la comunidad para poder reunir los fondos necesarios y concretar la repatriación.

La respuesta fue inmediata. Vecinos, compañeros de trabajo y personas que conocían a Jonathan colaboraron de distintas maneras, permitiendo avanzar con los trámites y el operativo correspondiente. En ese marco, la familia expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido en medio del dolor.

Jonathan Jacob

En horas de la mañana, familiares del fallecido se contactaron con Elonce y confirmaron que ya se había iniciado el operativo para trasladar el cuerpo a Paraná. Según precisaron, el traslado se realiza en una ambulancia sanitaria.

“Está llegando más o menos entre las 14 y las 15 horas”, confirmaron allegados, al tiempo que señalaron que una vez arribado el cuerpo se brindarán precisiones sobre el velatorio y las exequias.