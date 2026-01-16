Un paranaense murió en Brasil y su familia pide ayuda para el traslado: cómo ayudar

REDACCIÓN ELONCE
Un taxista de 46 años falleció de manera repentina durante un viaje familiar en Brasil. Sus seres queridos solicitan colaboración para afrontar los costos y poder trasladar el cuerpo a Paraná. Cómo ayudar.
Un paranaense falleció en Brasil marcó una jornada de profundo pesar en la ciudad de Paraná, tras conocerse la muerte de Jonathan Jacob, un taxista local que perdió la vida mientras se encontraba de viaje junto a su familia en el país vecino.
El trágico episodio ocurrió a pocos metros de cruzar la frontera, en la ciudad brasileña de Uruguayana. Según se informó, Jacob comenzó a descomponerse durante el trayecto de vacaciones que había iniciado junto a sus seres queridos, como lo hacía habitualmente cada año.
Ante el cuadro de urgencia, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital de la localidad fronteriza. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de haber ingresado al centro de salud. La causa del deceso fue un ataque cardíaco. Jonathan Jacob, tenía 46 años y era ampliamente conocido en el ambiente del transporte de pasajeros de la capital entrerriana.
Pedido de ayuda solidaria
Tras el fallecimiento, la familia de Jonathan Jacob atraviesa ahora una situación sumamente compleja, ya que debe afrontar los elevados costos que implica el traslado del cuerpo desde Brasil hasta Paraná. Frente a esta realidad, solicitaron la colaboración de la comunidad para poder reunir los fondos necesarios.
A través de las redes sociales, allegados y familiares difundieron un pedido solidario, apelando a la ayuda de quienes puedan brindar una mano en este difícil momento. Para colaborar, se habilitó el siguiente medio de aporte:
Alias: caro.gonza.luna
CBU: 0000003100095049388361
La noticia generó una fuerte conmoción entre vecinos y colegas de la capital entrerriana, quienes destacaron a Jonathan Jacob como un trabajador comprometido y una persona muy querida por quienes lo conocían.
La familia de Jacob agradeció profundamente cada gesto de apoyo y acompañamiento recibido, en medio del dolor que atraviesan por la repentina pérdida.