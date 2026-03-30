Transporte urbano: la Cámara ratifica cautelar y ordena reincorporar a choferes

REDACCIÓN ELONCE
La Cámara Nacional del Trabajo confirmó la vigencia de la medida que obliga a una empresa a absorber trabajadores y pagar salarios adeudados. El gremio anticipó nuevas acciones para exigir su cumplimiento.
La cautelar por choferes de Paraná fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que confirmó la vigencia de la medida que ordena a la empresa San José SA absorber al personal de la ex Buses Paraná y abonar los salarios adeudados.
Así lo informó la UTA Entre Ríos en un comunicado, en el que sostuvo que la resolución de la Sala IX “concluye toda discusión al respecto, hasta la sentencia de fondo”. Según indicaron, la empresa debe no solo reincorporar a los trabajadores, sino también garantizarles ocupación efectiva.
La medida cautelar original había sido dictada el 26 de noviembre de 2025, en el marco de un amparo judicial, y establecía el traspaso transitorio de los empleados de la anterior concesionaria del transporte urbano en Paraná.
Incumplimientos y recorrido judicial
El abogado de UTA, Alejandro Becic, explicó a Elonce que el conflicto se inició cuando, el 7 de diciembre, los trabajadores intentaron presentarse en sus puestos laborales con una escribana y no se les permitió el ingreso. “La empresa no cumplió con esta medida cautelar”, afirmó.
A partir de ese momento, la firma presentó un recurso de apelación ante la Cámara Nacional del Trabajo, que confirmó el fallo de primera instancia. Sin embargo, el incumplimiento continuó, lo que derivó en nuevos planteos judiciales por parte del gremio.
En ese contexto, UTA solicitó la aplicación de multas. Paralelamente, se abrió una disputa por la competencia judicial, ya que una instancia provincial planteó que el caso debía ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Resoluciones clave y próximos pasos
Según detalló Becic, el Juzgado Nº7 de Buenos Aires ratificó su competencia y elevó el expediente a la Corte Suprema, al tiempo que dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva ese punto.
Frente a ello, el gremio presentó un recurso ante la Cámara para aclarar si esa suspensión alcanzaba también a las medidas cautelares. “La Cámara nos contestó que no, que las medidas cautelares siguen firmes”, explicó el letrado.
De esta manera, la resolución reciente refuerza la obligación de la empresa de cumplir con el traspaso de personal y el pago de salarios caídos, independientemente de la discusión de fondo.
Situación de los trabajadores afectados
Becic indicó que, al inicio del conflicto, había unos 230 trabajadores involucrados, aunque actualmente el número se redujo a alrededor de 180 debido a jubilaciones y otras salidas.
El abogado sostuvo que el objetivo del gremio es acelerar los tiempos judiciales para garantizar una solución definitiva. “Queremos que esto salga lo más rápido posible porque la empresa va a tener que hacerse cargo del pago de los salarios caídos”, afirmó.
En ese marco, adelantó que el próximo paso será notificar formalmente a la empresa San José SA para exigir el cumplimiento inmediato de la medida cautelar, mientras se aguarda la resolución final de la Corte Suprema de Justicia.