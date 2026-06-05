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Paraná Manifestación en el centro de Paraná

Trabajadores se manifestaron en la puerta del Banco Hipotecario tras dos despidos

Trabajadores del Banco Hipotecario de la ciudad de Paraná se manifestaron este mediodía frente a las puertas de la sucursal local en rechazo a la desvinculación de dos empleados, una medida que consideran “arbitraria”, supo Elonce.

5 de Junio de 2026
Concentración frente a la puerta del banco
Concentración frente a la puerta del banco

REDACCIÓN ELONCE

Trabajadores del Banco Hipotecario de la ciudad de Paraná se manifestaron este mediodía frente a las puertas de la sucursal local en rechazo a la desvinculación de dos empleados, una medida que consideran “arbitraria”, supo Elonce.

Trabajadores del Banco Hipotecario de la ciudad de Paraná se manifestaron este mediodía frente a las puertas de la sucursal local en rechazo a la desvinculación de dos empleados, una medida que consideran “arbitraria” y que se suma a una serie de despidos a nivel nacional.

 

En diálogo con Elonce, Ricardo Palma, secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Bancaria, explicó: “Este jueves a las 12:30 se presentó un escribano para avisar que había desvinculación de dos compañeros, de dos trabajadores del Banco Hipotecario. Ante esa medida arbitraria, hemos decidido hacer una movilización frente a las puertas del banco porque no hubo tampoco ningún tipo de negociación. El Banco Hipotecario ha tomado estas medidas a nivel nacional, no solo acá en Paraná, es la primera vez que ocurre en esta ciudad”.

 

 

Palma detalló que, debido a la nueva reforma laboral, los trabajadores no pueden ingresar al banco para realizar manifestaciones en el interior, y que por ello realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo: “Vamos a ver qué sucede. De acuerdo a lo que pase, vamos a ver si tomamos más medidas de fuerza más fuertes”.

 

El dirigente sindical enfatizó el impacto que generan los despidos: “Parece que el banco quiere la rentabilidad y pareciera que pasa por el despido de compañeros trabajadores, y no es así. Ellos son los que día a día están trabajando ante el cliente, tratando de llegar a las metas y objetivos. Nosotros repudiamos este despido arbitrario.”

 

Uno de los trabajadores despedidos contaba con 14 años de antigüedad en la entidad, mientras que el otro tenía 3 años. “No es el compañero, sino que la familia se queda sin este puesto de trabajo. Lamentamos que sucedan todas estas cosas como trabajadores”, agregó Palma.

 

 

Sobre los pasos a seguir, el sindicalista indicó: “Estamos en alerta de movilización continua, porque no es solo el Banco Hipotecario que ha tomado estas medidas. Sabemos que Supervielle también lo hizo a nivel nacional, aquí en Paraná no tenemos sucursales. El Santander ha tomado la misma medida y el Banco de Entre Ríos lo hizo en Rosario, y ahora viene por la sucursal de Santa Fe. Estamos en continua alerta y movilización”.

 

Por último, sobre la atención al público durante la protesta, Palma señaló: “La atención está resentida. Nosotros estamos parados frente a la puerta porque no podemos hacer más que eso, de acuerdo a la reforma laboral. Por ahí a la gente le comunicamos lo que ha sucedido”. Elonce.com

 

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Banco Hipotecario Despido Despidos Paraná
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