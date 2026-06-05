Trabajadores se manifestaron en la puerta del Banco Hipotecario tras dos despidos

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores del Banco Hipotecario de la ciudad de Paraná se manifestaron este mediodía frente a las puertas de la sucursal local en rechazo a la desvinculación de dos empleados, una medida que consideran “arbitraria”, supo Elonce.
Trabajadores del Banco Hipotecario de la ciudad de Paraná se manifestaron este mediodía frente a las puertas de la sucursal local en rechazo a la desvinculación de dos empleados, una medida que consideran “arbitraria” y que se suma a una serie de despidos a nivel nacional.
En diálogo con Elonce, Ricardo Palma, secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Bancaria, explicó: “Este jueves a las 12:30 se presentó un escribano para avisar que había desvinculación de dos compañeros, de dos trabajadores del Banco Hipotecario. Ante esa medida arbitraria, hemos decidido hacer una movilización frente a las puertas del banco porque no hubo tampoco ningún tipo de negociación. El Banco Hipotecario ha tomado estas medidas a nivel nacional, no solo acá en Paraná, es la primera vez que ocurre en esta ciudad”.
Palma detalló que, debido a la nueva reforma laboral, los trabajadores no pueden ingresar al banco para realizar manifestaciones en el interior, y que por ello realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo: “Vamos a ver qué sucede. De acuerdo a lo que pase, vamos a ver si tomamos más medidas de fuerza más fuertes”.
El dirigente sindical enfatizó el impacto que generan los despidos: “Parece que el banco quiere la rentabilidad y pareciera que pasa por el despido de compañeros trabajadores, y no es así. Ellos son los que día a día están trabajando ante el cliente, tratando de llegar a las metas y objetivos. Nosotros repudiamos este despido arbitrario.”
Uno de los trabajadores despedidos contaba con 14 años de antigüedad en la entidad, mientras que el otro tenía 3 años. “No es el compañero, sino que la familia se queda sin este puesto de trabajo. Lamentamos que sucedan todas estas cosas como trabajadores”, agregó Palma.
Sobre los pasos a seguir, el sindicalista indicó: “Estamos en alerta de movilización continua, porque no es solo el Banco Hipotecario que ha tomado estas medidas. Sabemos que Supervielle también lo hizo a nivel nacional, aquí en Paraná no tenemos sucursales. El Santander ha tomado la misma medida y el Banco de Entre Ríos lo hizo en Rosario, y ahora viene por la sucursal de Santa Fe. Estamos en continua alerta y movilización”.
Por último, sobre la atención al público durante la protesta, Palma señaló: “La atención está resentida. Nosotros estamos parados frente a la puerta porque no podemos hacer más que eso, de acuerdo a la reforma laboral. Por ahí a la gente le comunicamos lo que ha sucedido”. Elonce.com