Trabajadores de salud nucleados en ATE visibilizaron problemáticas que atraviesa el sector

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores de la salud nucleados en ATE llevaron adelante una jornada de protesta con concentración y volanteada para visibilizar una serie de problemáticas que atraviesa el sector, se informó a Elonce.
Trabajadores de la salud nucleados en ATE llevaron adelante una jornada de protesta con concentración y volanteada para visibilizar una serie de problemáticas que atraviesa el sector. La medida de fuerza responde, según explicaron a Elonce, a dos ejes centrales: la reforma previsional en debate y las condiciones laborales que afectan cotidianamente a quienes se desempeñan en centros de atención primaria.
Silvia Lugo, una de las voceras, detalló el cuadro de situación que motivó la protesta. “La idea era visibilizar todas las problemáticas que están surgiendo dentro de los centros de salud: la parte edilicia, la situación que están requiriendo los trabajadores en base al pago mejores salarios y el pago de prolongación de jornada en el sector Enfermería, que lleva un atraso en algunos expedientes hasta de un año”, explicó.
Entre los reclamos también se destaca la caída de programas esenciales. “Se cayeron planes de los programas de salud, como el Remediar, que es un programa que tiene que ver con el suministro de medicamentos”, advirtió.
En ese sentido, remarcaron que la falta de insumos agrava la atención sanitaria. “El stock no es suficiente y hoy por hoy, como se sabe, las obras sociales no están cubriendo la demanda de la gente que posee obra social, entonces terminan demandando en la salud pública y estas instituciones no pueden brindar el servicio que corresponde, justamente porque no se cuenta con los insumos necesarios para poder sostenerlo”, afirmaron.
A la escasez de recursos materiales se suma la falta de personal. “No se están aprobando muchas de las suplencias que se solicitan, entonces el recurso humano termina siendo insuficiente para la gran demanda que se atiende en estas instituciones”, indicaron.
Desde el gremio adelantaron que las medidas de fuerza continuarán. “La idea es seguir reclamando, siempre y cuando a esto no se le dé una solución, ya sea el pago de prolongaciones de jornada”, señalaron. También denunciaron cambios en las condiciones laborales.
Los trabajadores sostienen que esta situación impacta directamente en la calidad de atención. “A la demanda en los barrios la están sosteniendo los centros de atención primaria. Esto es una realidad y le agregamos magro salario. Había un compromiso, se firmó, hubo un convenio donde se establecía que le iban a pagar a los trabajadores del sector de Enfermería una prolongación horaria, pero eso no ocurrió”, remarcaron.
Además, cuestionaron la falta de incorporación de personal. “No hay posibilidad de incrementar la planta a través de, por lo menos suplencia, que es el primer paso que tiene cualquier trabajador o trabajadora para ingresar al sistema de salud. La demanda supera todo lo que, desde lo humano, desde el recurso humano, se puede ofrecer”, agregó. Elonce.com