Temporada de verano: expectativas por la venta de pasajes a la Costa Atlántica y Brasil

Por las fiestas y vacaciones, creció la demanda de pasajes a distintos puntos de la provincia, el país pero también al exterior. “Notamos buena demanda y venta de pasajes a la Costa Atlántica, lo que es Mar del Plata, Villa Gesell. Trabajamos bien Brasil, sobre todo esta semana", dijeron a Elonce.

31 de Diciembre de 2025
Terminal de Paraná
Terminal de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Por las fiestas y las vacaciones, creció la demanda de pasajes a distintos puntos de la provincia, el país pero también al exterior.

 

Darío Acuña, de la boletería de Flecha Bus, explicó a Elonce que “para el interior de la provincia tuvimos un alza en cuanto a las ventas desde el 23 de diciembre en adelante. Venía bastante frenada la venta, pero ahora tenemos muchos servicios saliendo con refuerzo. Se reforzaron todos los destinos vinculados a la Ruta 18, Concordia, Chajarí, Federación, Concepción del Uruguay”.

 

También “en tramos cortos trabajamos mucho con Villa Urquiza, Diamante y demás. Cerramos la jornada de este miércoles a las 20.15, cuando sale el último colectivo hacia Diamante”.

 

 

Mencionó que “notamos buena demanda y venta de pasajes a la Costa Atlántica, lo que es Mar del Plata, Villa Gesell. Trabajamos bien Brasil, sobre todo esta semana. En cuanto a Córdoba, la gente elige Carlos Paz y las sierras. En Entre Ríos tenemos demanda a Federación y a Colón”.

 

Dijo que “a la Costa Atlántica saldrán refuerzos porque mucha gente viaja el 1º y 2 de enero. A Brasil, desde este 1º de enero y hasta el domingo, también habrá refuerzos, sobre todo a Florianópolis y Camboriú”.

 

 

En cuanto a precios, ejemplificó: “Mar del Plata ida y vuelta cuesta $298.000; Carlos Paz ida y vuelta cuesta $73.000; y Camboriú, ida y vuelta, cuesta $360.000”.

 

Tenemos muchas consultas, gente que compra, pero estamos esperando que explote un poquito más. En las líneas provinciales no hay aumentos de precios hace siete u ocho meses. Los precios nacionales están desregulados, así que las empresas van ubicando los precios según la demanda y conveniencia generalmente”, agregó. Elonce.com

 

 

Pasajes a Brasil y la Costa Atlántica en la previa de Año Nuevo

