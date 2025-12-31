Temporada de verano: expectativas por la venta de pasajes a la Costa Atlántica y Brasil

REDACCIÓN ELONCE
Por las fiestas y vacaciones, creció la demanda de pasajes a distintos puntos de la provincia, el país pero también al exterior. “Notamos buena demanda y venta de pasajes a la Costa Atlántica, lo que es Mar del Plata, Villa Gesell. Trabajamos bien Brasil, sobre todo esta semana", dijeron a Elonce.
Darío Acuña, de la boletería de Flecha Bus, explicó a Elonce que “para el interior de la provincia tuvimos un alza en cuanto a las ventas desde el 23 de diciembre en adelante. Venía bastante frenada la venta, pero ahora tenemos muchos servicios saliendo con refuerzo. Se reforzaron todos los destinos vinculados a la Ruta 18, Concordia, Chajarí, Federación, Concepción del Uruguay”.
También “en tramos cortos trabajamos mucho con Villa Urquiza, Diamante y demás. Cerramos la jornada de este miércoles a las 20.15, cuando sale el último colectivo hacia Diamante”.
Mencionó que “notamos buena demanda y venta de pasajes a la Costa Atlántica, lo que es Mar del Plata, Villa Gesell. Trabajamos bien Brasil, sobre todo esta semana. En cuanto a Córdoba, la gente elige Carlos Paz y las sierras. En Entre Ríos tenemos demanda a Federación y a Colón”.
Dijo que “a la Costa Atlántica saldrán refuerzos porque mucha gente viaja el 1º y 2 de enero. A Brasil, desde este 1º de enero y hasta el domingo, también habrá refuerzos, sobre todo a Florianópolis y Camboriú”.
En cuanto a precios, ejemplificó: “Mar del Plata ida y vuelta cuesta $298.000; Carlos Paz ida y vuelta cuesta $73.000; y Camboriú, ida y vuelta, cuesta $360.000”.
“Tenemos muchas consultas, gente que compra, pero estamos esperando que explote un poquito más. En las líneas provinciales no hay aumentos de precios hace siete u ocho meses. Los precios nacionales están desregulados, así que las empresas van ubicando los precios según la demanda y conveniencia generalmente”, agregó. Elonce.com