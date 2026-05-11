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Paraná Operativos por ruidos molestos en Parque Urquiza

Secuestraron motos con escapes modificados en controles en El Rosedal en Paraná

La Municipalidad y la Policía realizaron operativos en El Rosedal para controlar motos con ruidos excesivos, supo Elonce. También hubo controles de alcoholemia y anticiparon que los procedimientos se extenderán a los barrios.

11 de Mayo de 2026
Secuestraron motos con escapes modificados en controles en Paraná
Secuestraron motos con escapes modificados en controles en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Municipalidad y la Policía realizaron operativos en El Rosedal para controlar motos con ruidos excesivos, supo Elonce. También hubo controles de alcoholemia y anticiparon que los procedimientos se extenderán a los barrios.

La Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos realizaron durante el fin de semana nuevos operativos de control sobre motos con escapes modificados y ruidos molestos en El Rosedal. Como resultado, secuestraron cuatro motocicletas que superaban los niveles permitidos de sonido.

 

El secretario municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, explicó a Elonce que los procedimientos se vienen desarrollando de manera conjunta con la Policía y anticipó que los controles también se extenderán a distintos barrios de la ciudad.

 

“Es un pedido muy fuerte de la ciudadanía”, afirmó el funcionario, al referirse a las reiteradas denuncias por motos con escapes adulterados. Según detalló, durante los operativos se utiliza un decibelímetro para medir el nivel de ruido que genera cada motovehículo.

Secuestraron motos con escapes modificados en controles en Paraná

Cómo funcionan los controles

 

Bolzán explicó que el procedimiento consiste en detener el vehículo, acelerar el motor y verificar si el escape supera los niveles permitidos según la cilindrada de la moto. “De 75 a 86 decibeles, depende la cilindrada del motovehículo”, indicó.

 

En caso de comprobarse que el escape no es original o excede los límites establecidos, el vehículo es secuestrado. “Lo que proclamamos es que dejen el escape original de la moto”, remarcó el secretario de Seguridad Vial a Elonce.

 

Además de los controles sonoros, durante el operativo en Parque Urquiza también se realizaron test de alcoholemia, que arrojaron cuatro resultados positivos.

Temas:

seguridad vial secuestros de motos controles de tránsito escapes modificados ruidos molestos
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