 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Incidente técnico afectó el suministro de agua potable

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría tras una falla técnica

Una falla en el sistema de automatismo obligó a detener por media hora la producción de agua potable en la planta Echeverría. El servicio comenzó a normalizarse de manera gradual y se pidió a la población hacer un uso responsable del recurso.

31 de Diciembre de 2025
Planta Echeverría
Planta Echeverría Foto: Municipalidad de Paraná

Una falla en el sistema de automatismo obligó a detener por media hora la producción de agua potable en la planta Echeverría. El servicio comenzó a normalizarse de manera gradual y se pidió a la población hacer un uso responsable del recurso.

La producción de agua potable en la planta potabilizadora Echeverría comenzó a normalizarse en Paraná luego de haberse registrado un inconveniente técnico que obligó a paralizar el sistema durante aproximadamente media hora, informaron desde la Municipalidad de Paraná. Según se indicó, la situación se originó por una falla en el sistema de automatismo y fue resuelta a partir del monitoreo permanente de los procesos y la aplicación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de contingencias.

 

Tras la detección del problema, se llevaron adelante los procedimientos habituales para la reactivación gradual de los sistemas de gestión. Según se informó desde la Municipalidad de Paraná, pasadas las 10.30 de este miércoles, la planta inició el proceso de normalización de la producción de agua potable, con el objetivo de retomar su capacidad operativa máxima.

 

El inconveniente técnico provocó, durante más de 30 minutos, la interrupción del envío de agua hacia los centros de distribución de la ciudad. Como consecuencia, tanto la planta Echeverría como los centros Ramírez, Ejército, Lola Mora y Parque del Lago vieron reducidos los niveles de reserva necesarios para garantizar el suministro a la red pública en los caudales y presiones habituales.

Planta Echeverr&iacute;a (fuente Municipalidad de Paran&aacute;)
Planta Echeverría (fuente Municipalidad de Paraná)

Fuentes municipales indicaron a través de un comunicado que "los centros de distribución comenzaron nuevamente a recibir los flujos normales de agua provenientes de la planta potabilizadora", aunque aclararon que el sistema aún se encontraba en etapa de recuperación.

 

En ese marco, advirtieron que "podrían registrarse durante las próximas horas episodios de baja presión o falta de suministro en algunos sectores de la ciudad, hasta tanto se logre la plena normalización del sistema".

 

"Durante la tarde y la noche, el servicio de agua potable se irá restableciendo en todo el ejido urbano", comunicaron fuentes municipales. No obstante, señalaron que el proceso dependerá en gran medida del uso racional y responsable del recurso por parte de la población.

 

Ante esta situación y considerando las altas temperaturas, se solicitó a los vecinos extremar el cuidado del agua potable y de las reservas domiciliarias almacenadas en tanques. Asimismo, se recomendó priorizar el consumo destinado a la hidratación, la higiene personal y la salubridad de los alimentos, y evitar usos no indispensables para permitir que el suministro disponible alcance a toda la comunidad.

Temas:

agua potable Paraná Municipalidad de Paraná Planta Echeverría
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso