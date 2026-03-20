Se desarrolla en Paraná el Torneo Internacional de Sóftbol

REDACCIÓN ELONCE
El torneo internacional The Show Pro Series se desarrolla en el Estadio Mundialista de Sóftbol Nafaldo Cargnel, de Paraná. Se trata de cuatro jornadas que combinan deporte de alto nivel, espectáculo y propuestas para toda la familia.
El torneo internacional The Show Pro Series se desarrolla en el Estadio Mundialista de Sóftbol Nafaldo Cargnel, de Paraná. Se trata de cuatro jornadas que combinan deporte de alto nivel, espectáculo y propuestas para toda la familia.
Entre los equipos, se encuentra la Selección Argentina, que está dejando su huella en cada partido.
El evento no solo atrajo a los grandes jugadores del sóftbol mundial, sino también a miles de jóvenes de las escuelas de Paraná, que se sumaron a la fiesta deportiva. Durante la jornada, varios estudiantes compartieron su entusiasmo por este deporte, algunos de ellos viéndolo por primera vez. “Está bueno, me está gustando mucho”, comentó un joven a Elonce.
Por otro lado, otros chicos como Dana, quien nunca había visto un partido, se mostró igualmente fascinada por la velocidad y destreza de los jugadores. "Nunca vi softbol antes, pero ahora que lo estoy viendo, me está gustando mucho", expresó.
Juan Arbitelli, Secretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, destacó la importancia de este tipo de torneos para la ciudad: “El softbol es parte del ADN de Paraná, y eventos como este no solo fomentan la práctica del deporte, sino que también posicionan a nuestra ciudad a nivel internacional”.
También resaltó el carácter turístico del evento, señalando que la llegada de equipos de países como Japón, Venezuela, Canadá, y Australia convierte a Paraná en un destino de interés para los amantes del sóftbol: "Este tipo de encuentros le da visibilidad a Paraná en todo el mundo. Jugadores de todo el planeta están aquí, disfrutando de un estadio que es uno de los más importantes para la práctica del softbol".
Este torneo se enmarca en un fin de semana donde el deporte es protagonista en Paraná. Además de los partidos de softbol, la ciudad será sede de otras competencias de alto nivel como un encuentro de rugby entre Estudiantes y Rowing, el inicio del torneo de SUP y la Copa Provincial de Futsal.
“El deporte es sinónimo de Paraná, todos los fines de semana se celebran eventos de gran calibre. Este tipo de torneos no solo brindan espectáculos de calidad, sino que generan un impacto turístico y económico para nuestra ciudad”, expresó.
El torneo continuará durante todo el fin de semana, y tanto los locales como los turistas están invitados a acercarse al estadio Nafaldo Cargnel para vivir una experiencia deportiva única. Elonce.com