Se cayeron dos árboles en Bajada Grande durante la lluvia en Entre Ríos

Entre Ríos continúa bajo alerta amarilla por “lluvias y tormentas, algunas fuertes”, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas, granizo y actividad eléctrica, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En este contexto, se registraron algunos incidentes en la ciudad de Paraná.

Durante la jornada de hoy, se reportaron caídas de dos árboles en la zona de Bajada Grande de Paraná. Aunque no hubo víctimas ni grandes daños, generó inconvenientes momentáneos en el tránsito de la zona. Las lluvias han continuado con intensidad variable, y el Coordinador de Defensa Civil, Lucas García, brindó detalles a Elonce sobre el estado actual de las precipitaciones. “Llovieron unos 30 milímetros hasta el momento y seguimos sumando. No es una lluvia fuerte, no hemos tenido anegamientos en zonas de la ciudad, aunque sí hemos recibido llamados por asistencia, principalmente por agrotileno”, comentó.

Además, García detalló que las lecturas de los radares muestran cómo se desarrolla la lluvia y estiman que las condiciones permanecerán inestables durante varios días