Robaron en un negocio de barrio Rocamora: "Barretearon la ventana y se llevaron todo"

REDACCIÓN ELONCE
Un comercio fue desvalijado en el barrio Lomas de Rocamora y un sospechoso fue identificado por testigos del barrio. "Fue muy feo lo que nos hicieron", le dijo a Elonce el presidente de la Comisión Vecinal.
El domingo pasado, alrededor de las 3 de la madrugada, un comercio de calle Falconier, de barrio Lomas de Rocamora, fue desvalijado durante la fuerte tormenta que azotó la región. "Barrotearon la ventana y se llevaron todo, los termos, las carteras, la estufa," relató Don Juan Bernal, presidente de la Comisión Vecinal. Según su denuncia, el robo fue llevado a cabo por delincuentes que aprovecharon la oscuridad y el mal tiempo para actuar con impunidad.
El local comercial, al lado de donde funciona la vecinal, fue atacado por al menos una persona, aunque se sospecha de un grupo mayor. El peor golpe fue para la hija de Bernal. "Pobrecita mi hija, es de ella el negocio," lamentó.
En ese sector del local, que funcionaba como un polirrubro con regalos y artículos variados, se llevaron más de diez carteras, mochilas y otros productos. "Lo que hicieron fue utilizar un gancho para enganchar el exhibidor y llevárselo," detalló Bernal.
Los delincuentes fueron identificados por los vecinos del barrio, que, debido a su cercanía y conocimiento del entorno, pudo reconocer a uno de los involucrados. "Sabemos quién fue, dónde vive, y de hecho, anduvo deambulando toda la noche por el barrio", aseguró Bernal, quien explicó que el ladrón tiene parientes en la misma zona. Los vecinos lo vieron entrar y salir de varias casas esa noche, e incluso se tuvo acceso a la grabación de las cámaras de seguridad.
"Lo tenemos más que identificado. Lo vi", aseguró, mostrando la evidencia de la cámara de seguridad que lo captó a las 3 de la madrugada bajo el alero del negocio.
El dolor del comerciante y el reclamo por más seguridad
El robo no solo afectó el patrimonio de Bernal, sino que dejó un fuerte impacto emocional en su familia y en la comunidad. Como comerciante de toda la vida, Bernal había trabajado durante años para mantener su negocio a flote. "Hace 40 años que tengo un negocio. Primero era mi mujer y tuve la desgracia que el cáncer me la llevó. Después me quedé porque no podía estar encerrado. Seguí para despejarme", contó.
El presidente de la comisión vecinal también hizo un firme reclamo por la falta de respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. "Mi hija fue a las 10 a la comisaría a hacer la denuncia, pero le dijeron que no podían tomarla hasta las 18" explicó. Además, subrayó que, aunque la denuncia fue finalmente tomada.
A pesar de este obstáculo, Bernal confía en que la comunidad unida podrá hacer frente a la inseguridad. "Como barrio honesto y trabajador, necesitamos más prevención del delito", enfatizó.
Vecinos se organizan para enfrentar la inseguridad
La situación de Lomas de Rocamora no es aislada, y muchos en el barrio coinciden en que se necesita mayor presencia policial y medidas de prevención efectivas. Durante la última reunión vecinal, se discutió la implementación de más cámaras de seguridad y patrullajes regulares. "Esta semana vamos a trabajar con los vecinos para que la prevención del delito sea más rápida," anunció Bernal, quien también pidió a las autoridades que destinen más recursos para combatir la delincuencia. En ese sentido concluyó: "Cuando caminamos en la calle con la prevención del delito, podemos ayudar a protegernos entre todos. Que esto no le pase a otra gente”.