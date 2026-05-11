 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Intervención policial en plena avenida

Frenaron el tránsito en Cinco Esquinas para resguardar a un perro que corría entre los autos 

El animal, llamado “Apolo”, fue visto mientras corría entre autos en Avenida Ramírez y Gualeguaychú. Policías frenaron momentáneamente el tránsito y lograron ponerlo a resguardo.

11 de Mayo de 2026
Perro rescatado en Paraná
Perro rescatado en Paraná

El animal, llamado “Apolo”, fue visto mientras corría entre autos en Avenida Ramírez y Gualeguaychú. Policías frenaron momentáneamente el tránsito y lograron ponerlo a resguardo.

Personal policial intervino este lunes en inmediaciones de Avenida Ramírez y Gualeguaychú, en Paraná, luego de advertir que un perro corría entre los vehículos y representaba un riesgo tanto para el animal como para la circulación vehicular.

 

Según se informó, efectivos que realizaban recorridas jurisdiccionales observaron al can desplazándose entre los automóviles en plena avenida, situación que obligó a actuar rápidamente para evitar un accidente.

 

Ante ello, los uniformados frenaron momentáneamente el tránsito y lograron resguardar al perro, llamado “Apolo”, quien se encontraba en buen estado de salud.

Posteriormente, el personal policial realizó averiguaciones para ubicar a la propietaria del animal. Minutos más tarde, la mujer se presentó en la dependencia policial y pudo reencontrarse con su mascota.

 

“Apolo” fue entregado en buen estado y la dueña agradeció el accionar de los efectivos que participaron del procedimiento preventivo. Elonce.com

Temas:

perro rescatado Paraná Avenida Ramírez Apolo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso