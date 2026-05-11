Frenaron el tránsito en Cinco Esquinas para resguardar a un perro que corría entre los autos 

El animal, llamado “Apolo”, fue visto mientras corría entre autos en Avenida Ramírez y Gualeguaychú. Policías frenaron momentáneamente el tránsito y lograron ponerlo a resguardo.
Personal policial intervino este lunes en inmediaciones de Avenida Ramírez y Gualeguaychú, en Paraná, luego de advertir que un perro corría entre los vehículos y representaba un riesgo tanto para el animal como para la circulación vehicular.
Según se informó, efectivos que realizaban recorridas jurisdiccionales observaron al can desplazándose entre los automóviles en plena avenida, situación que obligó a actuar rápidamente para evitar un accidente.
Ante ello, los uniformados frenaron momentáneamente el tránsito y lograron resguardar al perro, llamado “Apolo”, quien se encontraba en buen estado de salud.
Posteriormente, el personal policial realizó averiguaciones para ubicar a la propietaria del animal. Minutos más tarde, la mujer se presentó en la dependencia policial y pudo reencontrarse con su mascota.
“Apolo” fue entregado en buen estado y la dueña agradeció el accionar de los efectivos que participaron del procedimiento preventivo. Elonce.com