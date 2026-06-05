Refuerzan controles de altura para preservar la seguridad en el Túnel Subfluvial

El Ente Interprovincial intensificó las verificaciones a vehículos de gran porte para garantizar una circulación segura y proteger la infraestructura estratégica que une Entre Ríos y Santa Fe.
Los controles de altura en el Túnel Subfluvial fueron reforzados por el Ente Interprovincial con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación y preservar la infraestructura del enlace que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Las verificaciones son realizadas diariamente por personal especializado, que controla que los vehículos de gran porte respeten las dimensiones máximas autorizadas para transitar por el viaducto. Según explicó el director técnico del organismo, Sergio Espinosa, estas tareas forman parte de una política permanente de prevención y seguridad.
“Estas verificaciones, que se realizan de manera diaria y permanente por personal especializado, permiten constatar que las unidades respeten las dimensiones máximas autorizadas para transitar por el enlace interprovincial”, señaló el funcionario.
Nuevos desafíos para el transporte de cargas
Espinosa indicó que en los últimos años se detectó una creciente presencia de camiones equipados con sistemas de suspensión neumática automática, una tecnología que ajusta la altura de las unidades según la carga transportada y las condiciones de circulación.
De acuerdo con el especialista, esta característica puede generar modificaciones en la altura de los vehículos y plantea desafíos que exceden el ámbito operativo del Túnel Subfluvial. Por ello, sostuvo que resulta necesaria la participación de organismos de control, fabricantes, empresas transportistas y actores vinculados a la logística.
Asimismo, remarcó que una parte importante de los camiones que abastecen a sectores estratégicos de la economía nacional cuentan con estos sistemas. En ese sentido, advirtió que restringir su circulación podría afectar el traslado de mercaderías esenciales para numerosas actividades productivas.
Seguimiento permanente
El director técnico aseguró que el Ente Interprovincial mantiene un monitoreo constante de la situación para adaptarse a los cambios tecnológicos que experimenta el transporte de cargas.
“El Ente Interprovincial continúa realizando un seguimiento permanente de la situación para responder a los nuevos desafíos que presenta la evolución del transporte de cargas”, afirmó Espinosa.
Finalmente, destacó que las prioridades continúan siendo la seguridad de los usuarios y la preservación de una infraestructura estratégica para la integración regional y el desarrollo económico.