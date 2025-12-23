 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Servicios Públicos

Recolección de residuos: se mantendrán los horarios habituales en Navidad y Año Nuevo

23 de Diciembre de 2025
Recolección de residuos en Paraná
Recolección de residuos en Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná informó que se garantizará el servicio durante las fiestas de fin de año. Además, se solicita a la ciudadanía que se respete días y horarios.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, informó que los miércoles 24 y 31 de diciembre la recolección se desarrollará normalmente, en sus horarios habituales. Lo mismo sucederá con los días miércoles 25 de diciembre y 1 de enero.

El trabajo se realizará de la siguiente manera:

 

-Miércoles 24: servicio normal

-Jueves 25: recolección normal

-Miércoles 31: servicio normal

-Jueves 1: recolección normal

 

En este marco, se solicita la colaboración a la ciudadanía, respetando fundamentalmente los horarios, con el objetivo de que los contenedores no alcancen su carga máxima en poco tiempo.

Temas:

Municipalidad de Paraná servicios públicos recolección de residuos
